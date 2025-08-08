Golden State Warriors se aproxima de estrela do Chicago Bulls na NBA

O Golden State Warriors se mantém como único time da NBA sem adesões nessa offseason, mesmo após um mês de agência livre. Em um forte impasse com Jonathan Kuming, a equipe californiana parece querer mudar essa situação com a aquisição de um dos destaques do Chicago Bulls: Josh Giddey. Segundo o jornalista Jake Fischer, da "Bleacher Report", o armador australiano surge como opção para resolver essa "novela" com Kuminga.

— Houve vários times que entraram em contato com os representantes de Josh Giddey sobre interesse no jogador. Golden State é um deles. Eles considerariam, dependendo de como as negociações avançarem, algum tipo de troca envolvendo Giddey e Kuminga — disse Fischer.

Apesar do interesse do Warriors, o jornalista destacou que o Bulls já afirmou que conta com o Giddey no elenco para a próxima temporada. O armador fará seu segundo ano com o time de Chicago após a troca com o Oklahoma City Thunder na última offseason.

A parceria entre Giddey e Bulls não começou tão bem, mas logo o armador assumiu o protagonista da equipe em busca da vaga nos playoffs. Com a crescente na temporada regular, o time garantiu a permanência na zona de play-in.

Nesta "free agency", a situação de Giddey e Kuminga são parecidas, com os jogadores pedindo um valor que as equipes não aceitam. O armador de Chicago pede um contrato de US$ 30 milhões por temporada, enquanto o Bulls escolheu oferecer "apenas" US$ 20 milhões no ano.

Josh Giddey, do Chicago Bulls, em arremesso sobre LeBron James, do Los Angeles Lakers, em jogo da NBA (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

Entenda situação com o Kuminga

Mais um capítulo se somou para a novela entre o Golden State Warriors e Jonathan Kuminga. Em meio a discordâncias, as negociações sobre o futuro do jovem ala voltaram a ficar estagnadas, segundo informações dos jornalistas Shams Charania e Anthony Slater, da "ESPN" norte-americana. O time de San Francisco apresentou novo acordo com a nova temporada da NBA em vista, mas os termos foram negados pelo jogador.

Segundo os jornalistas, o Warriors intensificou esforços para manter o jogador nas últimas semanas. Aaron Turner, empresário de Kuminga, apresentou algumas alternativas durante reuniões na Summer League em Las Vegas, incluindo um contrato de três anos avaliado em cerca de US$ 82 milhões.

A posição atual do Golden State é que Kuminga integrará o elenco na próxima temporada, seja através da oferta de dois anos já apresentada ou da oferta qualificatória de um ano no valor de US$ 7,9 milhões, dependendo da escolha do atleta. Ainda assim, conforme o portal, o ala parece preferir as propostas de longo prazo do Kings e do Suns, que incluem papel garantido maior e posição titular. Vale destacar que a proposta de Phoenix oferece aproximadamente US$ 70 milhões a mais em garantias do que a oferta do Warriors.

Na semana passada, Kuminga declarou à "ESPN" que não tem pressa para avançar com um acordo com Golden State. O impasse gira principalmente em torno de controle, com a disputa sobre as opções contratuais no centro da questão.

Nesta offseason, o Golden State Warriors é a única equipe da NBA que não realizou nenhuma contratação devido à falta de resolução no caso Kuminga. O prazo final para assinar a oferta qualificativa é 1º de outubro de 2025.

Warriors ainda não se movimentou no mercado

Em fevereiro de 2025, a equipe da Califórnia, contatou o Miami Heat e trouxe o ala Jimmy Butler em uma troca que envolveu Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada do Draft da NBA. Além disso, Lindy Waters III e Josh Richardson foram negociados com o Detroit Pistons para que o acordo fosse concluído. Essas foram as últimas movimentações da franquia.

O técnico Steve Kerr já comentou que está em busca de um pivô que faça o trabalho de espaçamento de quadra, e Al Horford, do Boston Celtics, é o nome no foco da franquia. No entanto, a possível troca não passa de um rumor interno do clube, e nada foi confirmado. Apesar da falta de contratações, o elenco do Warriors contou com a saída de Kevon Looney para o New Orleans Pelicans.