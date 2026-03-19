Do zodíaco ao vestiário: a estratégia diferente de Jaylen Brown na NBA

Após a vitória sobre o Golden State Warriors, o astro do Boston Celtics, Jaylen Brown, chamou atenção ao revelar um método pouco convencional para fortalecer a comunicação dentro da equipe. Entre os dez maiores pontuadores da história da franquia, o ala afirmou que memorizou aspectos de astrologia e numerologia de seus companheiros para aprimorar o relacionamento no vestiário.

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— Aprendi muito sobre cada um dos meus companheiros de equipe. Até mesmo coisas como astrologia ou diferentes maneiras de entender a personalidade. Acima de tudo, identifiquei qual estilo de comunicação funciona melhor com cada um deles. E comecei a aplicá-lo quando converso com eles. Eu não sabia se ia funcionar antes do início da temporada, mas a verdade é que funciona.

A estratégia ganha contornos ainda mais curiosos na forma como Brown organiza essas informações. Segundo o jogador, ele não faz anotações: prefere associar os colegas a animais, criando referências mentais para facilitar a interação.

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—Eu os comparo a animais. Por exemplo, Neemias Queta é como um cachorro, e seu jeito de se comunicar é diferente do de Derrick White. Cada um tem seu próprio estilo. Hugo Gonzalez também seria como um cachorro, Peyton Pritchard é mais como um tigre, Jayson Tatum também, enquanto Ron Harper e Mazzulla seriam mais como um dragão. Nicolo Vucevic, que é novo, ainda está se adaptando. Todos eles têm maneiras diferentes de se comunicar.

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Além das analogias, Brown também recorre à numerologia como ferramenta de leitura de personalidade. Ele se identifica como número 5 e mencionou que Sam Hauser compartilha da mesma característica. Para o ala, a combinação dessas abordagens foi decisiva para aprimorar sua liderança ao longo da temporada.

— Aprendi tudo isso e me ajudou a encontrar maneiras diferentes de me comunicar com cada pessoa. E isso tem sido fundamental para a minha liderança nesta temporada — concluiu.

Tradução: Jaylen Brown explicou como memorizou a astrologia e a numerologia de todos os seus companheiros de equipe para aprender a se comunicar melhor com eles: "Aprendi os estilos de comunicação que funcionam melhor para cada indivíduo e comecei a utilizá-los quando falo com cada um dos caras."

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NBA Boston, 18 de março de 2026: Jaylen Brown conduz a bola em jogo contra o Warriors no TD Garden. (Foto: Brian Babineau/NBAE via Getty Images/AFP)

Zodíaco não é coisa nova no basquete

O primeiro longa-metragem sobre basquete a fazer sucesso global foi "O peixe que salvou Pittsburgh", lançado em 1979. A trama acompanha uma equipe profissional que, ao seguir a orientação de um astrólogo, monta um elenco formado por jogadores do mesmo signo para tentar conquistar o título.

Décadas depois, Gary "O Homem dos Números" Grinberg buscou demonstrar, com base em astrologia e numerologia, que essa ideia poderia sair da ficção.

Em 2012, ele declarou que, com um determinado investimento, seria possível identificar futuros talentos, elaborar previsões usando o calendário astrológico e até avaliar, a partir dos signos, se haveria entrosamento dentro de um time.

De acordo com o colunista "The Numbers Man", do Yahoo! Sports: ao observar os números de Jeremy Lin (nascido em 1988, no Ano do Dragão), percebe-se que, nos cinco jogos antes do início desse ciclo (23 de janeiro), ele havia marcado apenas 9 pontos. Depois da virada para o Ano do Dragão, seu desempenho melhorou significativamente. A ideia central é que pessoas nascidas sob esse signo tendem a se destacar quando o mesmo ciclo se repete.

Outra base usada por Grinberg para prever o sucesso de atletas é um cálculo simples com as datas de nascimento. Somando os dígitos, ele afirma que, entre os grandes jogadores, em cerca de 80% dos casos o resultado final é 11.

Michael Jordan

17/02/1963: 2+1+7+1+9+6+3=29 → 2+9 = 11

Kobe Bryant

23/08/1978: 8+2+3+1+9+7+8=38 → 3+8 = 11

Dominique Wilkins

12/01/1960: 1+12+1+9+6+0=29 → 2+9 = 11

Segundo ele, quem chega ao número 7 também tem talento, mas tende a sofrer mais com lesões ao longo da carreira. Os exemplos são:

Penny Hardaway

18/07/1971: 7+1+8+1+9+7+1=34 → 3+4 = 7

Brandon Roy

23/07/1984: 7+2+3+1+9+8+4=34 → 3+4 = 7

Grant Hill

05/10/1972: 1+0+5+1+9+7+2=25 → 2+5 = 7

Baron Davis

13/04/1979: 4+1+3+1+9+7+9=34 → 3+4 = 7

Capa do filme Basket Music - O peixe que salvou Pittsburgh (Foto: Reprodução/Internet)

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