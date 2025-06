Shai Gilgeous-Alexander é eleito MVP das finais e faz história na NBA

Shai Gilgeous-Alexander foi eleito o MVP das finais de 2025 da NBA. Com o título do Oklahoma City Thunder sobre o Indiana Pacers, neste domingo (22), o astro da equipe venceu o prêmio que coroa o melhor jogador da decisão. Com a conquista, SGA entra na história da liga ao ser o primeiro atleta a vencer os prêmios de jogador mais valioso da temporada regular, das finais de conferência e da final em uma só temporada.

continua após a publicidade

➡️ Thunder domina Pacers no segundo tempo e é campeão da NBA pela primeira vez

Shai Finals MVP

Com grande impacto na decisão, Shai foi eleito o MVP das finais da NBA. Com média de 30,2 pontos, 5,5 assistências e 4,5 rebotes, o canadense foi peça fundamental na primeira conquista do Oklahoma City Thunder. O ala-armador passou dos trinta pontos em todas as partidas decisivas, menos na derrota no terceiro jogo, quando atingiu 24 pontos. No jogo 5, SGA foi decisivo para a virada do Thunder nos minutos finais, com 15 pontos no último quarto.

Na partida decisiva, Shai anotou um duplo-duplo, com 29 pontos, 12 assistências e cinco rebotes.

Shai Gilgeous-Alexander em ação na final da NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Shai Gilgeous-Alexander na história da NBA

Com o prêmio de MVP das finais da NBA, Gilgeous-Alexander se torna o primeiro jogador da história da NBA a vencer os prêmios de jogador mais valioso da temporada regular, das finais de conferência e da final em uma só temporada.

continua após a publicidade

Shai Gilgeous-Alexander com o prêmio de MVP da temporada regular (Foto: Zach Beeker/AFP)

Caso exclua o prêmio de MVP das finais de conferência, criado apenas em 2022, Shai se junta a LeBron James (2012 e 2013), Tim Duncan (2003), Michael Jordan (1991, 1992, 1996 e 1998), Hakeem Olajuwon (1994), Magic Johnson (1987), Moses Malone (1983), Kareem Abdul-Jabbar (1971) e Willis Reed (1970).