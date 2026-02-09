Desfalque de Curry preocupa Warriors em sequência da NBA
O astro corre risco de ficar de fora do All-Star Game
O retorno de Stephen Curry às quadras está demorando mais do que o esperado e preocupa a diretoria do Golden State Warriors. O craque desfalcou a equipe nos últimos três jogos por conta de dores no joelho e deve seguir como desfalque por mais tempo.
O problema físico assombra o astro desde o início da temporada. Ao todo, o armador já perdeu 14 partidas devido ao desconforto na região, incluindo a sequência atual de três jogos: uma vitória sobre o Phoenix Suns e derrotas para Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers.
A estratégia dos Warriors agora é poupar Curry dos próximos compromissos contra Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. A expectativa é que o retorno aconteça apenas no dia 19 de fevereiro, contra o Boston Celtics, visando a reta final da temporada 2025/26.
A franquia ocupa a oitava colocação da Conferência Oeste, com 28 vitórias e 25 derrotas, e volta a jogar nesta quinta-feira (9), à meia noite, contra o Grizzlies, de Ja Morant, no Chase Center, em São Francisco.
Warriors traz reforços
Em uma movimentação que agitou a NBA na véspera do prazo final para transferências, o Golden State Warriors e o Atlanta Hawks fecharam um acordo. A troca enviou o jovem ala Jonathan Kuminga e o ala-armador Buddy Hield para Atlanta, enquanto o pivô letão Kristaps Porzingis aterrissou em San Francisco.
