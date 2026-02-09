Desfalque de Curry preocupa Warriors em sequência da NBA

O retorno de Stephen Curry às quadras está demorando mais do que o esperado e preocupa a diretoria do Golden State Warriors. O craque desfalcou a equipe nos últimos três jogos por conta de dores no joelho e deve seguir como desfalque por mais tempo.

O problema físico assombra o astro desde o início da temporada. Ao todo, o armador já perdeu 14 partidas devido ao desconforto na região, incluindo a sequência atual de três jogos: uma vitória sobre o Phoenix Suns e derrotas para Los Angeles Lakers e Philadelphia 76ers.

A estratégia dos Warriors agora é poupar Curry dos próximos compromissos contra Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. A expectativa é que o retorno aconteça apenas no dia 19 de fevereiro, contra o Boston Celtics, visando a reta final da temporada 2025/26.

A franquia ocupa a oitava colocação da Conferência Oeste, com 28 vitórias e 25 derrotas, e volta a jogar nesta quinta-feira (9), à meia noite, contra o Grizzlies, de Ja Morant, no Chase Center, em São Francisco.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, durante partida contra o New York Knicks em 15 de janeiro de 2026, no Chase Center, em San Francisco. (Foto: Jed Jacobsohn/NBAE/Getty Images via AFP)

Warriors traz reforços

Em uma movimentação que agitou a NBA na véspera do prazo final para transferências, o Golden State Warriors e o Atlanta Hawks fecharam um acordo. A troca enviou o jovem ala Jonathan Kuminga e o ala-armador Buddy Hield para Atlanta, enquanto o pivô letão Kristaps Porzingis aterrissou em San Francisco.

