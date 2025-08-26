Card raro da NBA é leiloado por valor recorde; veja

Um card único, que une duas das maiores lendas da história da NBA, Michael Jordan e Kobe Bryant, foi leiloado no último sábado (23) por um valor astronômico de US$ 12,932 milhões, o equivalente a quase R$ 70 milhões na cotação atual.

Kobe Bryant superou o Chicago de Jordan e Pippen pelos Lakers em jogo de 1998 (Foto: Vince Bucci / AFP)

O item em questão pertence à prestigiada coleção Upper Deck Exquisite da temporada 2007-08 e é o único exemplar existente. Além de apresentar imagens de Jordan e Bryant, o card conta com os autógrafos de ambos os atletas e dois logotipos oficiais da NBA, o que o torna uma peça de memorabilia desportiva extremamente cobiçada por colecionadores.]

O valor alcançado no leilão superou a marca anterior, que pertencia a um card de basebol de Mickey Mantle, datado de 1952, vendido por US$ 12,6 milhões. Com este novo recorde, o card de Jordan e Kobe passa a ser o segundo item desportivo colecionável mais caro de todos os tempos, ficando atrás apenas de uma camisola utilizada pela lenda do basebol Babe Ruth.

O Golden State Warriors, enfim, anunciou a contratação do primeiro reforço para a temporada de 2025/26 na NBA. Ainda preso com a "novela Kuminga", a equipe fechou com o ala-armador Taevion Kinsey um acordo do tipo Exhibit 10. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Michael Scotto, da "Hoops Hype". Vale destacar que a franquia californiana não havia realizado nenhuma movimentação no mercado durante esta offseason.

O contrato permite que Kinsey participe dos treinamentos de pré-temporada do Warriors, onde terá a oportunidade de disputar uma vaga no elenco principal. O acordo inclui um salário mínimo não garantido pelo período de um ano, podendo ser convertido em contrato padrão caso o jogador impressione a comissão técnica.

— O Warriors e Taevion Kinsey chegaram a um acordo. Ele tinha um contrato de dez dias e two-way com o Utah Jazz em 2024. Além disso, foi selecionado para o United Team da NBA G League para a Copa Intercontinental FIBA ​​de 2025, em setembro — declarou Scotto.