Ex-jogador na NBA causa polêmica sobre futuro de Lebron no Lakers

O ex-jogador da NBA, Charles Barkley, causou polêmica ao falar sobre o futuro de LeBron James com a camisa do Los Angeles Lakers. O veterano, que passou a ter um papel secundário na franquia com a chegada de Luka Dončić, foi o tema central do desabafo de Barkley.

— LeBron vai ter que deixar o Lakers e seguir em frente em algum momento. É o que é, sabe? Mesmo com bons números, ele não tem levado o time ao sucesso nos últimos quatro anos. Agora, o Lakers é de Luka. Você não faz uma troca por Dončić, dá todo esse dinheiro, para que o time não seja dele — comentou Barkley.

O astro de 40 anos de idade receberá cerca de US$ 52,6 milhões em salários em 2025/26 e era o jogador com o salário mais alto do elenco. No entanto, Dončić assinou uma extensão de contrato em agosto e receberá US$ 165 milhões nos próximos três anos, tornando-se o mais bem pago da equipe.

Lebron James e Luka Doncic em ação pelo Lakers na NBA (Foto: Reprodução Redes Sociais)

LeBron James cogita aposentadoria?

Conforme o jornalista Chris Fedor, quando chegar a hora de LeBron se aposentar, o camisa 23 e astro do time da Califórnia, deve fazer o anúncio da aposentadoria antes do ínicio da temporada.

— Não vai ser uma situação em que ele joga o último ano e, na offseason, simplesmente se aposenta — afirmou o jornalista. — A sensação que eu tenho é que o LeBron quer tudo. Ele quer a turnê de despedida. Ele quer todas essas franquias relembrando os momentos dele contra elas. Ele quer todo o brilho e o glamour que vêm com um dos maiores jogadores, senão o maior jogador de todos os tempos, anunciando sua aposentadoria, eventualmente — concluiu.

Apesar do momento conturbado no Lakers, LeBron James deve continuar na franquia de Los Angeles até a próxima temporada, mesmo sem um contrato de renovação. Aos 40 anos, o astro não quer "perder tempo" na busca por mais títulos, conforme afirmou seu assessor.