NBA: Ex-All-Star deixa o Pelicans para se juntar ao Raptors

No último dia de trocas da NBA, o New Orleans Pelicans chegou a um acordo com o Toronto Raptors que envolve jogadores e várias escolhas de draft futuras. Brandon Ingram, um dos nomes com maiores especulações no Pelicans, se junta a franquia canadense em troca de Bruce Brown, Kelly Olynyk e duas escolhas de draft, que foram enviadas para Nova Orleans.

Dessa forma, o cenário ficou desse jeito:

Raptors recebem:

Brandon Ingram

Pelicans recebem:

Bruce Brown Kelly Olynyk Escolha de primeira rodada de 2025 Escolha de segunda rodada de 2025

Apesar de ser considerado um dos destaques da franquia de New Orleans, Ingram sofreu com lesões nesta temporada. Mesmo assim, quando esteve à disposição, o ala-pivô somou boas atuações. Até aqui, são 22,2 pontos, 5,6 rebotes e 5,2 assistências em 2024/25.

Brandon Ingram é o novo jogador do Toronto Raptors (Foto: Layne Murdoch Jr. / AFP)

Já Brown precisou passar por um tratamento no joelho em setembro do ano passado e pouco conseguiu contribuir na temporada atual. Ainda assim, o ala-armador acumula 8,4 pontos, 3,8 rebotes e 1,6 assistências nos 17 duelos em que participou.

Por fim, o canadense Olynyk foi mais um a ter que lidar com problemas clínicos em 2024/25. O pivô participou de apenas 23 jogos e somou 7,0 pontos e 3,6 rebotes em média.

O último dia de trocas da NBA aconteceu nesta quinta-feira (6). As franquias tiveram até às 17h (horário de Brasília) para realizar suas trocas e fazer os últimos ajustes no elenco antes da sequência na temporada regular.