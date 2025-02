No último dia de trocas da NBA, Milwaukee Bucks e Washington Wizards fecharam uma troca de alas. Kyle Kuzma vai para Winsconsin, enquanto o veterano Khris Middleton viaja para a capital. O acordo aconteceu na madrugada desta quinta-feira (6).

O trade blockbuster também envolveu o New York Knicks, que vai receber Delon Wright e uma compensação financeira, que não foi divulgada. Além de Kuzma e Middleton, outros jogadores e escolhas de draft também foram envolvidas no acordo. Veja o cenário:

Bucks recebe:

Kyle Kuzma Patrick Baldwin Jr. Jericho Sims Escolha de segunda rodada do draft 2025

Wizards recebe

Khris Middleton AJ Johnson Troca de escolha de primeira rodada de 2028

Knicks recebe

Delon Wright

Compensação financeira (valor não divulgado)

A temporada de Middleton e Kuzma na NBA

Aos 33 anos, Middleton tem tido uma temporada de lesões. Em 2024/25, atuou em apenas 23 partidas, sendo 16 saindo do banco de reservas. 12,6 pontos, 3,7 rebotes e 4,4 assistências com 51,2% nos arremessos de quadra e 40,7% da linha de três são as médias do jogador.

Apesar disso, sempre foi um jogador muito elogiado por Giannis Antetokounmpo, principal nome do Bucks nas últimas campanhas.

Khris Middleton foi campeão com Milwaukee Bucks em 2021 (Foto: Michael Gonzales/AFP)

- É definitivamente uma vantagem ter Khris de volta. Cara, ele nos leva para o próximo nível com seu QI, tomada de decisão, habilidade de arremesso, defesa - elogiou o grego no começo desta temporada.

Já Kuzma vinha de boas temporadas, mas viu sua produção cair na atual. Até aqui, acumula uma média de 15,2 pontos, 5,8 rebotes e 2,5 assistências, enquanto tem 42% no geral e 28,1% nas tentativas de três.

O ala sempre ocupou as páginas sobre rumores de trocas na NBA, mas nunca houve uma investida de fato, como aconteceu agora.