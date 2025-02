NBA anuncia suspensão de jogador do Brooklyn Nets

Em difícil temporada, o Brooklyn Nets sofre mais uma baixa no elenco. A NBA anunciou, na noite da última terça-feira (25), a suspensão do pivô Nic Claxton por acumular seis pontos de falta flagrante na temporada regular 2024/25. Com isso, o jogador ficará de fora por uma partida. O anúncio foi feito por Joe Dumars, vice-presidente executivo e chefe de operações de basquete.

Claxton cometeu mais uma falta flagrante no duelo da última segunda-feira (24), contra o Washington Wizards. O lance aconteceu quando faltavam apenas 9 minutos e 24 segundos restantes no relógio, no revés por 107 a 99. Desta forma, o pivô está fora do jogo contra o Oklahoma City Thunder, que acontece na noite desta quarta-feira (26), a partir das 21h30 (de Brasília).

O jogador é uma das peças de maior importância para o Brooklyn Nets, com médias de 10,1 pontos, 7,5 rebotes, 2,0 assistências, 1,0 roubos de bola e 1,5 bloqueios por jogo. Além disso, ele tem uma eficiência de 54,4% nos arremessos de quadra.

Nic Claxton em ação pelo Brooklyn Nets (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

NBA explica sistema de pontos de falta flagrante

A liga também explicou como funciona o sistema de faltas. Quando o jogador supera cinco pontos, ele recebe automaticamente uma suspensão de uma partida. E para cada falta adicional, a punição é feita da seguinte forma: