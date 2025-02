Patrick Beverley é processado por torcedoras por motivo inusitado

Patrick Beverley, ex-jogador do Bucks recebeu um processo por parte de duas torcedoras do Indiana Pacers que acusam o atleta de arremessar uma bola contra elas em um duelo entre as equipes, pelos playoffs do ano passado.

Jessica Simmons e Katie Lanciotti aparecem como autoras da ação. Segundo elas, Beverley atirou a bola 'completamente sem provocação'. O episódio teria causado danos físicos e psicológicos as torcedoras, que afirmam ter gastado 'despesas médicas significativas'.

Simmons alega que a bola atingiu seu peito, o que causou dificuldades para respirar. Já Lanciotti aponta que a bolada quebrou o seu colar, 'causando dores imediatas'.

Jogador Patrick Beverley (Foto: David Sherman/AFP)

Além de Patrick Beverley, o Milwaukee Bucks e o assistente técnico da franquia, Josh Oppenheimer, também estão citados no processo. As mulheres afirmam que após o episódio, os seguranças as escoltaram para fora como se 'fossem criminosas'.

- Acreditamos que o Milwaukee Bucks fomentou uma cultura de má conduta por parte de seus jogadores sem nenhuma repercussão - diz a defesa de Simmons e Lanciotti.

Patrick Beverley do Bucks foi suspenso na ocasião

A NBA, inclusive, aplicou uma suspensão de quatro partidas a Patrick Beverley. Ainda naquela partida, o então jogador do Milwaukee Bucks relatou que foi alvo de insultos racistas pela torcida do Pacers.

Posteriormente, ele pediu desculpas pelo arremesso em direção as torcedoras em seu podcast “The Pat Bev”.

Por fim, o atleta já foi o pivô de outras polêmicas na liga. EM 2020, por exemplo, recebeu três jogos de suspensão por empurrar Deandre Ayton. Além disso, já foi alvo de multas por usar linguagem inapropriada contra a arbitragem.

Atualmente, Patrick Beverley está no Hapoel Tel Aviv, de Israel, equipe que disputa a EuroLeague.