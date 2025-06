Abel Ferreira opina sobre favoritismo no Mundial de Clubes da Fifa: ‘Todos têm chances’

Treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, Abel Ferreira acredita no potencial dos times brasileiros nesta edição inédita do Mundial de Clubes da Fifa.

continua após a publicidade

Em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo, o português afirmou que, de uma forma geral, as 32 equipes podem brigar pelo título nos Estados Unidos.

-Os brasileiros conseguem ser competitivos, têm chances, todos os 32 que estão aqui, têm. Uns mais, mas todos têm chances. Para mim, sendo estrangeiro a treinar no Brasil, é um orgulho – concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Abel Ferreira ainda comentou sobre a visão que tinha do futebol brasileiro antes de trabalhar no Verdão.

– Já estive do outro lado e vou dizer honestamente. Eu, como europeu, quando ligava, não gostava de ver jogos no Brasil. O futebol brasileiro é como ver uma corrida de Fórmula 1 na chuva. Tem carros que podem dar 350 km/h, mas não podem passar de 200 km/h – comparou.

Mas ponderou que, tecnicamente, o futebol brasileiro é o melhor do mundo.

-Brasil não é um país, é um continente. Tem um calendário com jogos de dois em dois dias, ver duas equipes cansadas, o ritmo é mais lento. O gramado não ajuda, ainda mais lento é. Tecnicamente, para mim, o brasileiro é o melhor do mundo. Mas temos que criar as condições.

continua após a publicidade

Delegação do Palmeiras jogou duas partidas no Estádio MetLife, em Nova Jersey. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Permanência no Palmeiras:

Com contrato até o fim deste ano, Abel Ferreira também foi questionado sobre a possibilidade de estender o vínculo com o Alviverde até dezembro de 2027.

– Já pensei muito em mim mesmo e agora chegou o tempo não de pensar em mim, de pensar em nós. O que é melhor para nós? E depois a gente, juntos, resolve. O maior título que eu ganhei aqui foi conseguir ter a minha família três anos comigo a assistir às derrotas, às vitórias, porque quando tu perde, eles vão estar sempre lá em casa para ti – completou.

Ele se emocionou ao falar da família, ao mencionar a esposa Ana e as duas filhas, que inicialmente acompanharam de longe o trabalho do técnico no Brasil.

– Eu achava que se ganhasse um título ia ser feliz a vida toda. Então pus de lado um pouquinho o acompanhar as minhas filhas e a minha família. Deixei-os em Portugal e fui para a Grécia. Estava completamente obcecado pela parte do treino, do treinador. Dedicar todo o meu tempo, porque há um preço que se paga para chegar. Só que na altura eu não sabia qual era.

O Palmeiras entra em campo na próxima segunda-feira (23), diante do Inter Miami, às 22h (de Brasília), no Estádio Hard Rock, em busca da classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.