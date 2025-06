Real Madrid sonha com quatro ‘reforços’ para o Mundial de Clubes

Éder Militão, Carvajal, Rüdiger e Alaba voltaram a treinar com o grupo do Real Madrid às vésperas da estreia no Mundial de Clubes, segundo o "Marca". O quarteto retorna de lesão e vive a expectativa de entrar em campo no torneio dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O zagueiro alemão é quem está mais adiantado em sua recuperação, tendo feito trabalhos com bola de forma gradativa ao lado do elenco. Por outro lado, o Real Madrid tem mais cautela com Militão, embora acredite que um retorno seja possível para o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

O brasileiro vem de uma lesão grave de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo desde novembro. Além disso, o defensor já teve o mesmo problema, mas no joelho direito em 2023, o que faz com que sua volta seja calculada.

Carvajal e Alaba também alternam treinos coletivos com individuais e enxergam boas chances de retornarem ao Real Madrid no Mundial. O lateral-direito também sofreu com uma ruptura de ligamento cruzado anterior, de ligamento colateral lateral e de tendão poplíteo, em outubro. Por outro lado, o austríaco passou por uma intervenção devido a uma ruptura do menisco medial do joelho esquerdo.

continua após a publicidade

Real Madrid embarca para o Mundial de Clubes com dúvidas

Além do quarteto formado por Militão, Carvajal, Rüdiger e Alaba, o Real Madrid embarcou para o Mundial de Clubes com dúvidas no elenco. O clube segue sem previsão de retorno para Endrick, Camavinga e Ferland Mendy, que se lesionaram no fim da última temporada.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.