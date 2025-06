Novo técnico do Real Madrid, Xabi Alonso herda problemas de Ancelotti às vésperas da estreia no Mundial de Clubes. O espanhol não conta com o elenco completo nos treinos e encara um grande desafio para encontrar os jogadores certos para enfrentar o Al-Hilal.

É improvável que Xabi Alonso conte com as presenças de Ferland Mendy, Camavinga e Endrick ao longo do Mundial. Por outro lado, Rüdiger não deve participar dos primeiros confrontos, embora exista a expectativa pelo retorno do zagueiro no decorrer da competição.

Além do quarteto, Éder Militão está retornando de um longo período de inatividade após uma lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em novembro. Da mesma forma, Dani Carvajal foi vítima de uma lesão de ruptura do ligamento cruzado anterior, uma lesão no ligamento colateral lateral e uma ruptura do tendão poplíteo, em outubro.

Ainda não é conhecida a situação dos dois jogadores, mas o Real Madrid atuou no mercado para que Xabi Alonso não sofresse com a escassez no Mundial com a qual Ancelotti foi vítima na temporada passada. O clube contratou Alexander-Arnold e Dean Huijsen, que devem ser titulares nos primeiros jogos.

Embora tenha "convocado" 34 jogadores, Xabi Alonso só poderá relacionar 26 atletas por partidas no Mundial, o que fará com que tenha diversos nomes desconhecidos no banco de reservas. O elenco conta com 10 peças pouco conhecidas e que receberam oportunidades na reta final da La Liga com Ancelotti em meio as lesões no elenco.

Xabi Alonso não treinou com elenco completo para o Mundial

Neste sábado (14), o Real Madrid chega nos Estados Unidos para se preparar para a estreia diante do Al-Hilal, na quarta-feira (18). Vini Jr, Arda Güler e Lunin se juntarão ao restante do elenco e se encontrarão com Xabi Alonso pessoalmente pela primeira vez antes do Mundial.

Com isso, o treinador terá quatro sessões com o plantel completo, com exceção dos lesionados, para decidir a equipe que irá iniciar diante do Al-Hilal. Apesar de ter problemas minimizados por conta da janela de transferência extra, Xabi Alonso ainda herda ônus da temporada passada.

