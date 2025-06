Mbappé deixa hospital e retorna ao Real Madrid no Mundial

Kylian Mbappé recebeu alta, deixou o hospital em Miami e retornou à concentração do Real Madrid no Mundial de Clubes. O atleta foi internado por conta de uma gastroenterite, mas seguirá fazendo tratamento e será reincorporado às atividades de forma gradativa.

Nos últimos dias, Mbappé convivia com um processo febril e não participou do treino do Real Madrid na terça-feira (17), véspera da estreia da equipe no Mundial. No dia da partida contra o Al-Hilal, o atacante não foi relacionado e não deixou o hotel devido ao mal-estar.

Diante desse quadro, Mbappé é dúvida para o jogo entre Real Madrid e Pachuca, pela 2ª rodada do Grupo H, no Mundial de Clubes. Na estreia da equipe merengue, o francês foi substituído por Gonzalo García, autor do único gol do time de Xabi Alonso contra o Al-Hilal.

Com esse cenário, Mbappé deve fazer sua estreia no Mundial de Clubes pelo Real Madrid somente diante do RB Salzburg, no dia 26 de junho. Caso tenha 100% de condições físicas, o atleta deve ser titular na equipe de Xabi Alonso.

