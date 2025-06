Vitor Pereira elogia joia do Real Madrid e compara: ‘Vejo no lugar do Modric’

Ex-Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira elogiou a ascensão de Arda Güler no Real Madrid e o comparou com Luka Modric. Atual técnico do Wolverhampton, o português foi responsável por dar as primeiras chances ao jovem turco ainda no Fenerbahce.

Em entrevista ao "Marca", Vitor Pereira entende que Güler conquistará seu espaço de forma natural no Real Madrid. Com Xabi Alonso, o atleta foi titular no duelo contra o Pachuca, no Mundial de Clubes, e balançou as redes.

- É óbvio que chegar ao Real Madrid não é fácil, mas vai conquistar seu espaço. Não tenho dúvidas de que o futuro reserva grandes coisas para ele. Eu sempre o vi mais como um oito ou um dez por sua capacidade de desequilibrar entre linhas, mas também a capacidade de conduzir a bola, se posicionar e executar. É inteligente, busca soluções, tem o último passe, finalização de fora da área. Vejo jogando no lugar de Modric.

Novo treinador do Real Madrid, Xabi Alonso possui uma grande admiração por Arda Güler, que deve ganhar mais espaço na temporada. Em dois jogos sob comando do novo treinador, o meia participou de 105 minutos somando as duas partidas.

