Nesta quinta-feira (26), Manchester City e Juventus realizam o jogo mais importante do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025. Às 16h (de Brasília), os dois times entram em campo para definir quem ficará com a liderança do grupo. Além disso, o confronto também define qual será o chaveamento de cada clube no torneio da Fifa.

Os dois times entram em campo para realizar um dos duelos mais esperados do Mundial de Clubes. Além de serem dois representantes da Europa, Juventus e Manchester City apresentaram um bom futebol na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Somados, os dois times marcaram 17 gols e sofreram apenas um nas duas primeiras rodadas da competição

⚠️ Pendurados de Juventus e Manchester City

Segundo as regras da FIFA, atletas e membros da comissão técnica que acumularem dois cartões amarelos em partidas distintas são suspensos automaticamente do jogo seguinte. Como os cartões só são zerados após as quartas de final, a lista de pendurados pode influenciar diretamente nas decisões técnicas nesta final da fase de grupos. Veja os jogadores que entram em campo sob risco de suspensão:

Juventus

Francisco Conceição é um dos titulares da Juventus que estão pendurados no Mundial (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

Weston McKennie

Andrea Cambiaso

Francisco Conceição

Federico Gatti

Khephren Thuram

Manchester City

O Manchester City tem apenas um jogador pendurado para o confronto com a Juventus. O zagueiro Abdukodir Khusanov recebeu um cartão amarelo na goleada do Manchester City sobre o Al Ain, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. Se for advertido contra a Juventus, ficará fora da partida das oitavas de final.

Mesmo com apenas um jogador pendurado, o Manchester City tem um desfalque certo para as oitavas de final por conta de cartões. Rico Lewis foi expulso na estreia do time inglês no Mundial e foi punido pela Fifa com três jogos. O jovem não atuou contra o Al Ain, ficará fora contra a Juventus e do jogo das oitavas de final. Seu retorno só poderá acontecer caso o Manchester City se classifique para as quartas de final.

Pep Guardiola conversa com Rico Lewis, expulso posteriormente, durante o intervalo (Foto: Charly Triballeu/AFP)

🔢 Situação do Grupo G

Os dois times mais fortes do Grupo G se classificaram para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Com duas vitórias em dois jogos, Juventus e Manchester City estão empatados na pontuação, mas o time italiano marcou um gol a mais e está na liderança do grupo. O confronto direto entre as equipes definirá a classificação final da chave.

📅 Juventus x Manchester City pelo Mundial de Clubes

🌏 Juventus x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium