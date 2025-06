Neste domingo (22), a Juventus enfrenta o Wydad Casablanca em busca da classificação no Grupo G do Mundial de Clubes. À Dazn, Locatelli, capitão da equipe que se recupera de lesão sofrida na Data Fifa, falou sobre o técnico da equipe e o momento da Juve na competição.

— Tudor conhece a Juve, conhece o DNA bianconero, sabe como falar conosco e como transmitir suas ideias. A postura que ele trouxe desde que chegou era algo de que precisávamos. Estamos mais unidos como grupo. Esse crescimento veio nas dificuldades, mas também é algo natural, porque somos uma equipe jovem.

Antes de ser treinador, Igor Tudor foi jogador da Juventus por um longo período - de 1998 a 2007. Durante o período, o croata conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, duas Supercopas da Itália, um título da Série B e uma Copa Intertoto da Uefa.

Sobre Gattuso, que assumiu recentemente o comando técnico da Itália, Locatelli se mostrou esperançoso.

— Neste ano fizemos coisas boas, também passamos por momentos difíceis, e foi nesses momentos que nos unimos. Gattuso? Conversamos, ele já me treinou. Acredito que seja o técnico certo no momento certo, independentemente das escolhas que fizer, e é o treinador que pode nos trazer um pouco mais de entusiasmo e energia para tentarmos chegar ao Mundial.

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Wydad Casablanca pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS x WYDAD CASABLANCA

2ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Domingo, 22 de junho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Said Martinez (árbitro); Walter Lopez e Christian Ramirez (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Savona, Kalulu e Kelly; Costa, McKennie, Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição, Kolo Muani e Yildiz.

Wydad Casablanca (Técnico: Amine Benhachem)

Benabid; Moufid, Ferreira

