Fica ou sai? Técnico da Juventus responde se seguirá para o Mundial de Clubes

Após garantir a Juventus na próxima edição da Liga dos Campeões, Igor Tudor continuará no comando técnico da equipe pelo menos até o Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado em 2025 nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por Anthony Seric, agente do treinador croata, em entrevista à emissora Sky Sport.

Segundo Seric, o técnico manterá o compromisso assumido com a Juventus de comandar o time no Mundial de Clubes 2025.

- Igor tem um ótimo relacionamento com Giuntoli (diretor esportivo) e com todas as partes do clube. Depois das entrevistas a quente, ele e Cristiano conversaram, e Tudor respeitará o compromisso de liderar a Juventus no Mundial de Clubes - afirmou o representante.

Igor Tudor passou pela Lazio recentemente (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

O agente também fez questão de contextualizar declarações recentes do treinador, que após a vitória contra o Venezia — resultado que confirmou a classificação do time à Champions — deu a entender que seu futuro ainda estava indefinido.

- Aquelas palavras foram um desabafo motivado pela tensão acumulada ao longo da temporada. Mas o clima dentro do clube é de total serenidade - explicou Seric.

Futuro em aberto, mas com esperança de continuidade

Mesmo com a permanência garantida até o Mundial, o futuro de Tudor para a temporada 2025/26 ainda não está definido. Seric reforçou, no entanto, que o treinador não pressiona por uma decisão imediata.

- Ele espera continuar sendo o treinador da Juventus e respeitará o tempo da diretoria para uma escolha definitiva - afirmou o representante do treinador.

Tudor, que assumiu o time em um momento conturbado, encerrou a temporada com bons resultados e conseguiu recolocar a Juve entre as potências europeias.

- Trabalhou com grande paixão e profissionalismo, mostrando seu forte vínculo com o universo bianconero - finalizou o agente.

Declarações após a vitória sobre o Venezia

Em entrevista após o triunfo sobre o Venezia, Tudor reforçou sua paixão pelo trabalho, mas reconheceu as incertezas da profissão.

- Se mereço continuar? Isso será decidido depois do Mundial, é preciso um pouco de paciência. Estou feliz, conquistamos algo importante, mas essa é a vida do técnico, sempre em dúvida - disse o croata.

Com a vaga na Champions e o comando confirmado no Mundial, Tudor encerra a temporada com moral em alta — e com o sonho de seguir no banco da Juventus também na próxima jornada.

No Mundial, a Juventus está no grupo G ao lado de Manchester City (Inglaterra), Al-Ain (Emirados Árabes) e Wydad Casablanca (Marrocos).