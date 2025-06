Torcedor do River faz churrasco e declara apoio ao Fluminense antes de jogo no Mundial

MIAMI (EUA) — Pouco antes do jogo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, um torcedor do River Plate aproveitou o estacionamento do Hard Rock Stadium, em Miami, para fazer um churrasco e declarar sua torcida ao time brasileiro. A partida está acontecendo na tarde desta quarta-feira, dia 25 de junho.

Christian, argentino que vive nos Estados Unidos desde 1997, afirmou seu apoio ao Flu, mesmo com a clássica rivalidade entre Brasil e Argentina. Apesar disso, ponderou que, em um eventual cruzamento, preferiria enfrentar o Borussia Dortmund nas oitavas de final.

— Torcendo para o Fluminense. Nas oitavas, prefiro enfrentar o Borussia. Nos conhecemos muito (Fluminense) nas Copas Libertadores - afirmou o torcedor do River, que relembrou a derrota por 5 a 1 no Maracanã em 2023, na campanha do título tricolor.

Para se classificar para as oitavas, o Flu precisa de um empate contra os sul-africanos. Para definir a liderança do Grupo F e, consequentemente, os confrontos das oitavas, depende também do resultado do confronto entre Borussia Dortmund e Ulsan, que jogam no mesmo horário. O River, por sua vez, enfrenta a Inter de Milão à noite para decidir a colocação do Grupo E. O primeiro colocado de um grupo enfrentará o segundo do outro.

E quando o assunto são os melhores do mundo, a resposta foi direta. Mesmo vivendo fora da América do Sul, Christian mantém a paixão por jogadores do continente. A esposa é venezuelana e os filhos, nascidos no México. Mesmo assim, o coração das crianças é vermelho e branco: todos torcem para o River Plate.

— Os melhores do mundo são brasileiros e argentinos. Não só os melhores, eles são os que sabem, os que dominam, os capitães. Brasileiros e argentinos. Acabou. — cravou.

Christian e seus amigos, torcedores do Inter Miami, no estacionamento do Hard Rock Stadium (Foto: Sharon Prais/Lance)

Admiração por Germán Cano

A reportagem do Lance! ainda questionou o torcedor do River Plate sobre um craque em específico do Fluminense: Germán Cano, ídolo do Tricolor e compatriota. O artilheiro se consagrou Rei da América na conquista de 2023 e já ultrapassou a marca dos 100 gols pelo Flu, estando próximo dos 200 jogos.

— Um grande jogador. Um argentino que joga no Brasil, um craque total - declarou Christian.