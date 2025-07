Antes de a Copa do Mundo de Clubes começar, só os muito otimistas imaginavam a chance de um time brasileiro ir muito longe na competição. As oitavas de final estavam ali como um ponto final digno. Nenhum grande feito, nenhum vexame.

Pois os quatro representantes do país chegaram na fase de mata-mata, com destaque para o Botafogo, que estava no grupo da morte com o campeão europeu e não só venceu este adversário como avançou, para cair em seguida para o Palmeiras.

E agora é o Palmeiras (ao lado do Fluminense) que está perto de escrever uma história muito fora da curva caso vá para a semifinal vencendo o Chelsea.

O Verdão tem, evidentemente, uma relação diferente com o Mundial. Virou piada nacional o fato de o clube não ter conquistado nenhum na sua história e esta questão ganhou ainda mais pimenta na medida em que os palmeirenses tentam convencer os rivais e a eles mesmos de que a Copa Rio de 1951 foi um mundial.

Mas a verdade é que esta munição dos rivais está mais perto de acabar do que antes de a bola rolar nos Estados Unidos. Se até então pensar na final era um delírio visto com sorriso de canto de boca pelos

rivais brasileiros, agora este mesmo sorriso virou dente cerrado e olho arregalado. Há uma tensão em quem não é palmeirense de que o tabu acabe.

Palmeiras luta contra fim de tabu

O Palmeiras entra em campo nesta sexta-feira, às 22h, carregando a fé contida mas potente de seus torcedores. Do outro lado, salvo raríssimas exceções, todo mundo está contra o fim deste tabu, que

serve de consolo para quem nos últimos anos cansou de ver o Verdão levantando taças.

Ótimo técnico dentro de campo, Abel Ferreira também é excelente porque captou a alma palmeirense como se fosse um torcedor do time desde criança. Na coletiva pré-jogo desta quinta-feira (3), falou que seu time é azarão contra o Chelsea e que “vamos jogar por todos os palmeirenses". Não falou que vai jogar pelo futebol brasileiro, nada disso. Em outras palavras, não avançou um milímetro da trincheira verde. É assim que o palmeirense gosta, de se sentir entrincheirado e com a sensação de que

são todos contra ele. Não deixa de ser verdade neste caso.

Paulinho comemora gol contra o Botafogo pelo Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife / AFP)

