ORLANDO (EUA) - Nesta sexta-feira (4), Fluminense e Al-Hilal se enfrentam por uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes, e um adversário será comum aos dois times: o forte calor da Flórida. Mas, na batalha climática, quem leva vantagem? Apesar de ambas as equipes virem de países quentes, a análise de um jornalista saudita mostra que a questão é mais complexa. O calor em Fluminense x Al-Hilal pode, surpreendentemente, favorecer o Tricolor.

Para entender melhor o cenário, o Lance! conversou com Abdulaziz Alhorishi, jornalista do portal Arriyadiyah, da Arábia Saudita.

A visão saudita: 'Fluminense tem pequena vantagem'

Para Alhorishi, três fatores pesam contra o Al-Hilal no duelo climático: o desgaste da temporada, o horário do jogo e a umidade.

— Uma coisa é comum entre quem acompanha o Al-Hilal: o desgaste do jogo. O Fluminense está no meio da temporada, enquanto o Al-Hilal está no final. Há um ano, eles estavam fazendo o primeiro jogo da pré-temporada — explica o jornalista.

Ele ressalta que, apesar do país ser quente, os jogadores não estão acostumados com o horário da partida.

— A Arábia Saudita é um país quente, mas os jogadores estão acostumados a jogar à noite, não à tarde. Além disso, a umidade também desgasta eles num nível físico e mental. Por isso eu acho que o Fluminense tem uma pequena vantagem, e sua qualidade com a bola pode fazer a diferença — analisou.

Fluminense venceu a Inter de Milão se classificou às quartas de final do Mundial. (Foto: Federico Parra / AFP)

Chuva e calor: a preparação do Fluminense

A previsão do tempo para a hora do jogo em Orlando, na Flórida, indica uma temperatura de cerca de 30ºC, com possibilidade de chuva, o que deve deixar o clima ainda mais abafado.

Este cenário, no entanto, não é novidade para o Fluminense na competição. Durante o período de treinos em Columbia, na Carolina do Sul, antes das oitavas de final, a equipe chegou a enfrentar uma sensação térmica de 38ºC, o que ajudou na aclimatação dos jogadores às condições do verão norte-americano.

O jogo das quartas de final

A questão do calor será, sem dúvida, um dos fatores a serem observados e que poderão influenciar no resultado da partida decisiva. Fluminense e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Quem vencer, garante vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

