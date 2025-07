ORLANDO (EUA) - Fluminense e Al-Hilal se enfrentam pelas quartas de final do Mundial de Clubes, uma revelação curiosa mostra que a partida terá um "tempero" a mais. Em entrevista, um jornalista local garantiu que o Fluminense é famoso na Arábia Saudita, principalmente por conta de ídolos históricos que brilharam com a camisa dos dois clubes.

O jornalista Abdulaziz Alhorishi do portal Arriyadiyah explicou que o clube é muito respeitado e conhecido.

— Na Arábia Saudita, o Fluminense é bem famoso porque tem jogadores históricos que vieram de lá. Rivellino é um grande herói no Al-Hilal, ele revolucionou a Pro League. Thiago Neves é um ídolo no Flu e é um herói para muitos torcedores do Al-Hilal. Digão também era um grande zagueiro — contou.

— Não posso dizer que eles torcem pelo Fluminense, porque não temos muita oportunidade de assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro, só nas fases finais, por conta do horário também. Mas há um grande reconhecimento do time na Arábia Saudita — completou.

Os ídolos que conectam Fluminense e Al-Hilal

Rivellino, o 'Rei do Parque'

Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Rivellino chegou ao Al-Hilal em 1979, já no final de sua carreira. "Rivo", como foi apelidado, rapidamente caiu nas graças da torcida e ajudou a equipe a conquistar o bicampeonato saudita (1979 e 1980) e uma Copa da Arábia Saudita. Com 23 gols em 57 jogos, tornou-se um dos maiores ídolos da história do clube.

(Foto: Divulgação/Fluminense)<br>

Thiago Neves, o Maestro

Ídolo tricolor, Thiago Neves teve duas passagens de muito sucesso pelo Al-Hilal. Na primeira, em 2009, foi vice-artilheiro do campeonato e conquistou os títulos nacionais de 2009 e 2010. Voltou em 2013, após ser campeão brasileiro pelo Flu em 2012, e se firmou de vez, sendo eleito o melhor jogador do Campeonato Saudita daquele ano e levantando a Copa do Rei em 2015.

Thiago Neves jogando pelo Al-Hilal. (Reprodução/X)

Digão, o 'Xerife'

O zagueiro revelado em Xerém também deixou sua marca no clube saudita. Em 2013, Digão assinou com o Al-Hilal, juntando-se ao amigo Thiago Neves. Por lá, conquistou três títulos: a Copa da Arábia Saudita, a Supercopa Saudita e a Copa da Coroa do Príncipe.

(Foto: Divulgação)

O jogo das quartas de final entre Fluminense e Al-Hilal

O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, para enfrentar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Quem vencer, garante uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes.

