Técnico do Porto elogia Abel e comenta duelo com Palmeiras: ‘Uma das maiores equipes da América do Sul’

Às vésperas do duelo de estreia no Mundial de Clubes da Fifa, o técnico do Porto-POR, Martín Anselmi, sabe que enfrentar o Palmeiras não será uma missão fácil neste Grupo A do torneio que acontece nos Estados Unidos. O comandante do time europeu admitiu que os detalhes serão importantes e farão diferença para o time que quiser avançar na competição. A partida está marcada para este domingo (15), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

Em entrevista à DAZN, o técnico mostrou-se feliz por ter o privilégio de comandar a equipe no Mundial e afirmou que é necessário “pensar jogo a jogo e competir ao máximo em cada encontro”.

- É um grupo forte. O Palmeiras é uma das maiores equipas da América do Sul, tem um treinador com experiência que sabe o que é ganhar títulos importantes como a Libertadores, a Recopa e o Brasileirão. Ganhar o Brasileirão é muito complexo, é uma competição em que não há margem de erro e na qual dez ou 12 equipas têm a possibilidade de ser campeãs porque têm plantéis muito fortes - avaliou o treinador do time português.

Não é só o duelo contra os brasileiros que fazem com que o Porto tenha muita atenção. Os outos dois adversários do grupo, o Inter Miami-EUA, que tem Messi no elenco, e o Al Ahly-EGI também são equipes que podem gerar um desconforto no time europeu dentro de campo, portanto, Martín Anselmi terá que avaliar com eficiência cada partida desta primeira fase.

- Sabemos dos nomes que tem o Inter Miami e a experiência que tanto os jogadores como o treinador aportam. O Al Ahly é um dos clubes mais fortes do continente africano, uma equipa que é intensa, não vai dar nenhuma bola como perdida, vai lutar em cada lance. Além disso, o jogador egípcio é um jogador técnico, então vai ser uma batalha dura. Antecipo três desafios muito difíceis e, sobretudo, como há sempre algo em jogo e não há margem para o erro, acho que se vão definir em detalhes - afirmou o comandante.

