River Plate e Monterrey estão escalados para duelo no Mundial

River Plate-ARG e Monterrey-MEX estão escalados para o duelo deste sábado (21), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA), às 22h (de Brasília). A partida da chave E vale pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O River vem de vitória por 3 a 1 diante do Urawa Reds-JAP na estreia. Caso triunfe novamente, a equipe assumirá a liderança do Grupo E e garantirá, de imediato, a classificação para as oitavas.

Assim, os argentinos começam o jogo com as seguintes peças: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz e Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño e Galoppo; Franco Mastantuono, Colidio e Meza.

Do outro lado, o Monterrey iniciou sua caminhada com um empate em 1 a 1 diante da Inter de Milão-ITA. O time busca pontuar para seguir vivo na competição.

Os mexicanos entram em campo com os seguintes jogadores: Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Jorge Rodríguez, Corona, Lucas Ocampos, Sergio Canales e Deossa; Germán Berterame.

➡️ ‘Seria um sonho’, diz Sergio Ramos sobre ganhar Mundial com Monterrey

✅ FICHA TÉCNICA

RIVER PLATE X MONTERREY

MUNDIAL DE CLUBES – FASE DE GRUPOS (2ª RODADA)

📆 Data e horário: sábado, 21 de junho, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA);

📺 Onde assistir: SporTV, Globoplay, CazéTV e DAZN;

🟨 Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia);

🚩 Assistentes: Tomaz Klancnik (Eslovênia) e Andraz Kovacic (Eslovênia).

⚽ ESCALAÇÕES

RIVER PLATE: Franco Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Enzo Pérez, Castaño e Galoppo; Franco Mastantuono, Colidio e Meza. Técnico: Marcelo Gallardo.

MONTERREY: Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Jorge Rodríguez, Corona, Lucas Ocampos, Sergio Canales e Deossa; Germán Berterame. Técnico: Domènec Torrent.