Apesar da vitória por 3 a 1 sobre o Urawa Reds na estreia do Mundial de Clubes, a atuação do River Plate não foi das mais tranquilas. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Marcelo Gallardo admitiu nervosismo do River e a "obrigação de ganhar" como fatores que pesaram sobre o desempenho da equipe. Os gols da vitória foram de Colidio, Driussi e Meza.

'Havia nervosismo e uma obrigação'

Para Gallardo, a pressão da estreia em uma competição tão importante influenciou o rendimento do time, que não conseguiu se "soltar" completamente em campo.

— Temos que ir melhorando, porque embora hoje tenhamos ganhado, que era o mais importante, havia nervosismo e existia uma obrigação. A nossa fluidez no jogo, não conseguimos aprofundá-la, não conseguimos manifestá-la por completo, mas tem a ver com isso — explicou o treinador.

— O importante no início da competição, pelos nervos e pela obrigação de nos impormos no resultado, sentimos um pouco isso e cumprimos. Fizemos o que tínhamos que fazer, que era ganhar e não sofrer demais. Temos que melhorar para o que vem pela frente — completou.

Facundo Colidio comemora com Kevin Castano gol do River Plate contra Urawa Reds na estreia no Mundial de Clubes. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Análise tática e efetividade

O técnico também analisou o confronto tático com o time japonês e elogiou a efetividade de sua equipe nos momentos certos.

— Tal como acreditávamos que a partida se daria, o time japonês, bem aplicado defensivamente, tentando nos tirar os espaços. Era algo que nós sabíamos que podia acontecer, mas creio que acertamos nos momentos certos, fomos muito efetivos. Os gols nos deram tranquilidade — afirmou.

Próximo jogo do River Plate no Mundial

Gallardo já projetou o próximo duelo, contra o Monterrey, do México, no próximo sábado (21), às 22h, no Rose Bowl. Ele classificou a partida como de "suma importância", já que a classificação para o mata-mata pode estar em jogo. Por fim, o treinador fez questão de agradecer aos torcedores que fizeram o longo e caro trajeto até Seattle para apoiar a equipe.

— Chegar até aqui para nós não é fácil, ainda mais com o esforço que as pessoas fazem, já que os custos são altos. Nos coube uma sede que nos mantém afastados, com poucas conexões para chegar. Agradecer às pessoas que vieram, que nos acompanharam neste dia — finalizou.

