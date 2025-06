O último jogo do Fluminense antes do Mundial de Clubes será neste domingo (1), às 20h30, contra o Internacional. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e um time cada vez mais encaixado, o Tricolor chega embalado e confiante para o duelo.

Depois de estrear com derrota no Brasileirão e trocar de treinador, o desempenho melhorou gradualmente. Renato deixou o time mais leve e objetivo, oportunizou peças do elenco e os resultados começaram a aparecer, embora ainda precise corrigir alguns aspectos, principalmente o aproveitamento em finalizações.

Thiago Silva em campo pelo Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Fluminense cumpre missão no primeiro semestre

Na coletiva após a vitória sobre o Once Caldas, na quinta-feira (29), Renato Gaúcho encerrou sua fala afirmando que cumpriu o que Mario Bittencourt havia pedido: conquistou a vaga nas oitavas da Copa do Brasil e na Sul-Americana, e deixará o país na parte de cima da tabela. Atualmente, o Flu está em quinto no Brasileirão e, se vencer, pode entrar no G4 a depender do resultado do Bragantino, que enfrenta o Vasco em São Januário.

Algo a se destacar nesta primeira parte do trabalho é que o treinador precisou lidar com inúmeras lesões no elenco, perdendo alguns de seus principais jogadores. Atualmente, Cano, Canobbio, Keno e Bernal estão em transição, mas outros atletas, como Lima, Samuel Xavier, Fuentes, Martinelli e Thiago Silva desfalcaram o time por contusões ou controle de carga ao longo dos 16 jogos. Além disso, perdeu Renato Augusto, que rescindiu com o Flu e deve se aposentar.

Por conta do desgaste do calendário, três dos seis confrontos da Sul-Americana foram disputados com time reserva, composto por jogadores que não estavam tendo muita oportunidade e garotos da base. Primeiro, goleou o GV San José, no Maracanã, mas depois empatou com o time boliviano fora de casa e perdeu para o Unión Española no Chile, o que quase complicou a classificação. No entanto, venceu as duas partidas restantes no Maracanã e foi o único brasileiro a se classificar na liderança.

Fluminense x Internacional: informações do jogo



📆 Data e horário: domingo, 1 de junho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira Rio, Porto Alegre-RS

👁️ Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Gustavo Prado (Vitinho), Rafael Borré e Wesley.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva (Ignácio), Freytes (Thiago Santos) e Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna e Everaldo.