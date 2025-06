Após vencer o América do México, o Los Angeles FC, garantiu a vaga no grupo D do Mundial de Clubes. Além do Flamengo, o grupo tem o Chelsea (ING) e o Esperánce (TUN). Conheça um pouco da história do clube estadunidense, que enfrentará o Flamengo na última rodada da fase de grupos do torneio.

O Los Angeles FC é um clube da cidade de Los Angeles e um dos mais novos participantes do Torneio da Fifa. O time foi fundado no dia 30 de outubro de 2014 com anuência da Major League Soccer, que planejou a entrada do novo clube no campeonato de futebol dos Estados Unidos três anos após o anúncio oficial.

BMO Stadium, casa do Los Angeles FC (Foto: Michael Juliano/ Time Out)

Nos anos seguintes, o clube passou a ser desenvolvido, contratou membros para a administração e deu início à formação da diretoria que passaria a responder pelo time. Em agosto de 2016, iniciou as obras de seu estádio. Em julho do ano seguinte, contratou seu primeiro treinador, Bob Bradley, que treinou a seleção dos Estados Unidos por cinco anos.

Carlos Vela foi o primeiro grande reforço do Los Angeles FC (Foto: Reprodução / X)

Em agosto, seu primeiro reforço de peso foi anunciado. Carlos Vela, que se destacou na Real Sociedad e na seleção do México, assumiu a camisa 10 do novo clube da MLS. Em março de 2018, o clube finalmente realizou sua primeira partida oficial e saiu com a vitória por 1 a 0 sobre o Seattle Sounders, que também disputa o Mundial de Clubes de 2025 no grupo do Botafogo.

Torcida do Los Angeles FC (Foto: Luke Hales/ North America / Getty Images via AFP)

Ainda em crescimento, o LAFC já tem uma torcida organizada, batizada como "The 3252", em referência ao número de assentos do setor onde o grupo se reúne no estádio.

Principais Títulos

1 MLS Cup

2 Supporters' Shield

1 US Open Cup

2 títulos da Western Conference

Vaga para o Mundial de Clubes

O Los Angeles FC conseguiu disputar a vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes por ser o vice-campeão da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023. A equipe norte-americana foi derrotada na final pelo León, que conseguiu a vaga no Mundial com o título. Com a exclusão da equipe mexicana, o LAFC ganhou o direito de disputar o posto com o América do México.

Time do Los Angeles FC comemora classificação para o Mundial de Clubes (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

As equipes se reencontraram pela segunda vez na história em um jogo oficial. O primeiro confronto entre os rivais aconteceu em dezembro de 2020, pela semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf. Na ocasião, o LAFC derrotou o América do México por 3 a 1 e se classificou para a final do torneio.

Los Angeles FC na temporada

Assim como no Brasil, o calendário da temporada do futebol nos Estados Unidos começa no início do ano. Nesse cenário, o Los Angeles FC teve seu revés na Liga dos Campeões da Concacaf e foi eliminado nas quartas de final da competição. O clube perdeu por 3 a 1 para o Inter Miami, de Messi.

Na Major League Soccer, o LAFC é o sexto colocado da Conferência Oeste, com 23 pontos em 15 partidas disputadas. O clube acumula sei vitórias, cinco empates e quatro derrotas no campeonato nacional.

A estreia do Los Angeles FC no Mundial de Clubes será contra o Chelsea, no dia 16 de junho, às 16h (horário de Brasília).

Destaques do Los Angeles FC

O Los Angeles FC tem, no seu elenco, dois campeões do mundo pela França em 2018. O goleiro Lloris e o atacante Giroud estão no clube desde 2024 e integram o plantel do time norte-americano. Além dos franceses, o brasileiro Igor Jesus, que foi revelado pelo Flamengo e autor de um dos gols da vitória sobre o América do México, é mais um conhecido dos torcedores brasileiros.

Denis Bouanga, do Los Angeles FC, comemora seu gol sobre o América do México (Foto: Luke Hales/ North America / Getty Images via AFP)

Além do trio, outro atleta que merece destaque é Denis Bouanga. O atacante de 30 anos é extremamente rápido e habilidoso e merece atenção por parte da defesa de seus adversários. Ele foi o autor do gol da virada do LAFC sobre o América do México. Em 2025, tem 11 gols em 21 partida e pode levar perigo às defesas adversárias.

Los Angeles FC x Flamengo no Mundial de Clubes

🌏 Los Angeles FC (EUA) x Flamengo

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Orlando