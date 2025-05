O Al Ain, dos Emirados Árabes, divulgou oficialmente os uniformes que usará no Mundial de Clubes da FIFA 2025. A nova coleção foi feita pela Nike, patrocinadora oficial do clube. A estreia do Al Ain na competição será no dia 18 de junho, contra a Juventus.

O uniforme número 1 não foge muito das características tradicionais do clube. A cor predominante é o tradicional violeta. Na camisa, gola, faixas laterais com o ano de fundação do clube e detalhes serrilhados no punho são na cor branca. Uma nuance que chama atenção é a bandeira dos Emirados Árabes Unidos estampada um pouco abaixo da gola da camisa. O símbolo da Nike está localizado no lado direito do peito e também em branco, já o escudo do clube fica no lado esquerdo. Calção e meiões violeta completam o kit 1.

O design do uniforme reserva é o mesmo do titular, mas com inversão das cores, ou seja, predominantemente branco com os detalhes em violeta. O emblema da Nike segue do lado direito e o escudo do Al Ain permanece do lado esquerdo. Além disso, a bandeira dos Emirados Árabes também segue no centro, abaixo da gola. O calção e os meiões são na cor branca.

O Al Ain também lançou um terceiro uniforme. O clube seguiu com o design dos outros dois, mas inovou nas cores. Dessa vez, o azul-celeste predomina, enquanto a gola e os punhos da camisa são violeta. Já as faixas laterais fazem uma mistura de violeta com "areia".

Confira os jogos do Al Ain no Mundial de Clubes

🌏 Al Ain (EAU) x Juventus (ITA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field - Washington

🌏 Manchester CIty (ENG) x Al Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes Benz Stadium - Atlanta, Geórgia

🌏 Wydad Casablanca (MAR) x Al Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo H)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field – Washington