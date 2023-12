Resultado da final do Mundial de Clubes 2023:



🏟️ Estádio King Abdullah - Jidá, Arábia Saudita

⏱️ Primeiro tempo em andamento

🏆 Manchester City 1 x 0 Fluminense



⚽ Gol: Julián Álvarez (1'/1°T)



+ AO VIVO: siga todos os detalhes da partida no Tempo Real do Lance!