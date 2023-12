Manchester City x Fluminense: os bilhões por trás da final do Mundial de Clubes

Premiação em jogo



Além do prestígio esportivo, o vencedor da partida levará um prêmio superior a R$ 24 milhões para casa. O vice fica com R$ 19,5 milhões. Veja todos os valores abaixo:



💰 Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,3 milhões)

💰 Vice-campeão: US$ 4 milhões (R$ 19,5 milhões)

💰 3º colocado: US$ 2,5 milhões (R$ 12,1 milhões)

💰 4º colocado: US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões)

💰 5º colocado: US$ 1,5 milhão (R$ 7,3 milhões)

💰 6° colocado: US$ 1 milhão (R$ 4,8 milhões)

💰 7° colocado: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)