COLÚMBIA (EUA) - Renê, lateral-esquerdo do Fluminense, acredita que o Borrusia Dortmund, primeiro adversário no Mundial de Clubes, é favorito contra o Tricolor. Para o jogador, o calendário apertado deixa o futebol brasileiro abaixo no nível físico e técnico.

- Claro que tem. A gente sabe que o futebol europeu é um futebol bem jogado. O Campeonato Alemão é um campeonato bem disputado. No Brasil também é bem disputado, mas o nosso calendário deixa a gente um pouco abaixo no nível físico e técnico às vezes. Acredito que o europeu chega mais bem preparado. Claro que dessa vez eles vão estar no final da temporada. Só vamos saber quando começar a competição, mas é claro que o favoritismo é deles. Apesar que hoje o futebol está bem nivelado e temos que abrir os olhos para todos os jogos do grupo. Não vai ter jogo fácil. Então, estar preparado não só contra o Borussia, mas contra as outras equipes, porque o futebol está cada vez mais difícil e temos que estar no nosso melhor - analisou Renê.

Ao comentar a preparação para a estreia do Mundial, Renê afirmou que os treinamentos fazem esquecer um pouco a ansiedade. O lateral-esquerdo ainda reforçou que o elenco é recheado com jogadores experientes e isso vai ajudar o time a não sentir tanto o peso da primeira partida.

- Acho que o tempo de treinamento faz a gente esquecer um pouco essa ansiedade para o jogo. Claro que também está um pouco longe ainda, quem sabe quando estiver mais próximo vai bater essa ansiedade, mas o time tem muitos jogadores experientes, jogadores que já passaram por grandes jogos. Acredito que isso ajuda muito, a gente está fazendo o nosso melhor possível, se preparando da melhor maneira, já vimos os vídeos, já sabemos algumas coisas que são diferentes do Brasil, inclusive é um time que é muito alto. A gente está acostumado com um time no Brasil que tem tantos jogadores altos. Temos que estar ligados na bola parada, algumas jogadas ensaiadas. A gente está se preparando e até terça-feira vamos estar prontos para estrear e fazer o grande jogo - disse o jogador.

Confira mais respostas de Renê, lateral-esquerdo do Fluminense:

PAUSA PARA TREINAMENTOS E RECUPERAÇÃO

- A gente tendo tempo para treinar, chegamos mais inteiros nos jogos. Não tem jogos a cada três dias, então conseguimos estar mais inteiros. Recuperamos todo mundo, estamos com o time completo. Então estamos preparados para enfrentar qualquer adversidade. Espero que já na estreia a gente possa mostrar um bom nível de futebol e quem sabe surpreender o Borussia e sair com a vitória na primeira rodada.

'PRÉ-TEMPORADA' ANTES DO MUNDIAL

- Parece um pouco estranho, parece até uma pré-temporada, mas a gente sabe que não é. Estamos aproveitando esse tempo aí para ajustar algumas coisas. Sabemos que saímos do Brasil na sequência boa de vitórias, mas temos algumas coisas para ajustar. Vai ser um nível um pouco diferente. Jogadores a qualquer hora podem decidir o jogo. Então tem que estar atentos a todos os detalhes. Estamos trabalhando isso. Espero que na terça-feira chegamos preparados para fazer um grande jogo.

ANÁLISE DO BORUSSIA

- A gente viu ali nos vídeos a velocidade dos jogadores deles. Sabemos que jogadores não são só rápidos, mas de uma técnica muito boa. Claro que no Brasil também tem jogadores que são muito rápidos e acho que é se preparar, tentar manter o pensamento positivo e saber que também não vai ser individual o que vai ser decidido no jogo. Estamos trabalhando em coletivo, um está ajudando o outro, um preocupado com a cobertura do outro, sempre que puder está ajudando o companheiro. Acredito que, assim, unido, jogando junto, a gente tem grande chance de sair com a vitória.

- A gente pede os vídeos ali ao scout. Já assistimos dois vídeos deles, na parte defensiva e na parte ofensiva. Eu também já pedi alguns detalhes ali dos atacantes, acredito que vários jogadores também pediram. É um time que todo mundo conhece, mas a gente não vê os jogos deles todos os dias. Então é sempre bom estar vendo o vídeo. Tudo que a gente puder tirar de sair um passo a frente deles é importante. Eu sempre procuro ver meu adversário. Espero que isso nos ajude lá na hora do jogo.