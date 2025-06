Logo mais, Real Madrid e Al-Hilal entram campo pelo Mundial de Clubes e o duelo promove o encontro de muitos nomes brasileiros que fazem parte dos dois elencos milionários das equipes. O confronto entre um gigante europeu e um clube em ascensão pelo impacto dos altos investimentos financeiros reforça como o mercado de atletas brasileiros impacta o mundo da bola, independente da liga ou time. No total, são oito nomes que fazem parte dos elencos.

De um lado, o novo técnico Xabi Alonso tem à sua disposição brasileiros de alto nível na prateleira do futebol mundial. O atual melhor do mundo Vini Jr. puxa a fila ao lado de Rodrygo e Endrick no srtor ofensivo, enquanto Éder Militão é um dos nomes da defesa. O quarteto conquistou títulos relevantes nas mãos de Carlo Ancelotti nas últimas temporadas, apesar de Vini e Rodrygo terem sido os grandes destaques do elenco.

Do outro lado, o Al-Hilal investiu pesado na contratação de atletas de nome nos últimos anos. E por mais que o projeto não tenha dado certo com Neymar como grande referência do futebol brasileiro em sua passagem, o clube saudita tem outro grupo que segue atuando pela equipe e que tem tido destaque nos últimos anos.

Marcos Leonardo é o principal entre os jogadores do Brasil no Al-Hilal. Com Jorge Jesus, o atacante formado na base do Santos viveu fase artilheira na liga saudita e divide o protagonismo de centroavante com o sérvio Mitrovic. Mas o setor ofensivo ainda tem outros dois nomes brasileiros: um deles é Malcom, ponta formado no Corinthians e que tem carreira conhecida no futebol europeu, quando defendeu o Barcelona, Zenit, da Rússia e Bordeaux, da França.

O outro nome é Kaio César, que também é ponta e saiu da base do Coritiba. Após defender o Vitória de Guimarães, foi comprado por 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) pelo Al-Hilal no começo do ano. Entretanto, o jogador não deve atuar nesse Mundial de Clubes por uma lesão na coxa.

O único representante da defesa é o lateral-esquerdo Renan Lodi, que já jogou por um dos rivais do Real Madrid, o Atlético de Madrid. No Brasil, Lodi defendeu a camisa do Athletico Paranaense no começo de sua carreira.

Marcos Leonardo está em alta no Al-Hilal (Foto: Reprodução/ Instagram)

Qual quarteto brasileiro vale mais?

Apesar de ser um clube extremamente rico, os números envolvendo o valor de mercado dos brasileiros no Al-Hilal não chega perto das cifras que o brasileiros representam. Somando Marcos Leonardo, Malcom, Kaio César e Renan Lodi, os jogadores são avaliados em "apenas" 58 milhões de euros, cerca de R$ 366 milhões.

O valor é ínfimo se comparado ao que representa Vini Jr, por exemplo. O camisa 7 do Real Madrid, sozinho, é avaliado em 170 milhões de euros, R$ 1 bilhão na cotação atualizada. O número é quase três vezes maior do que a soma do quarteto brasileiro do Al-Hilal.

Somando Vini aos números de Rodrygo, Endrick e Militão, o clube espanhol tem jogadores brasileiros avaliados em 325 milhões de euros, ou R$ 2 bilhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e atletas, além do mercado de transferências no mundo da bola.