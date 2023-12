O Mundial de Clubes de 2023 será a 20ª edição do torneio organizado pela Fifa. No entanto, antes da entidade máxima do futebol realizar o torneio entre os campeões continentais, o melhor time do planeta era definido no Intercontinental, uma disputa entre os vencedores de Libertadores e Uefa Champions League. O Lance! explica as diferenças entre as duas competições.