O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, segue querendo reforçar o seu já potente elenco. De acordo com a imprensa francesa, o PSG está disposto a desembolsar 50 milhões de euros e mais um atleta, pela jovem promessa do Porto, o ponta Rodrigo Mora, de 18 anos.

Rodrigo Mora comemora gol marcado pelo Porto, em abril (Reprodução / Instagram)

O portal "Sport.fr" noticiou que, além do valor citado, o Paris estaria disposto a incluir Carlos Soler, Marco Asensio ou Kang-in Lee no negócio com os portugueses. Ainda segundo o site, o conselheiro do futebol do time francês, o português Luís Campos, é entusiasta do futebol de Mora e tem pressa para fechar o negócio para evitar que outros clubes europeus assediem o atleta.

PSG no Mundial

Enquanto segue ativo no mercado, o time do PSG está concentrado no Mundial de Clubes. Após vencer a primeira partida, contra o Atlético de Madrid, pelo placar de 4 a 0 na ensolarada Califórnia, os comandados de Luis Enrique agora se preparam para o confronto contra o Botafogo, na próxima quinta-feira, às 22 horas, horário de Brasília, pela segunda rodada do grupo B.

