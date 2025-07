Os ânimos ficaram aflorados após o apito final da decisão do Mundial de Clubes. Durante a comemoração dos jogadores do Chelsea, Luis Enrique, técnico do PSG, e Donnarumma, goleiro da equipe, discutiram com os brasileiros João Pedro e Andrey Santos, e o comandante deu um tapa na cara do centroavante ex-Fluminense. Em coletiva, o espanhol falou rapidamente sobre o ocorrido e citou Enzo Maresca, treinador do time inglês.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— No final da partida, houve uma situação que acredito que poderia ter sido evitada por todos. Meu objetivo sempre foi separar os jogadores. No final da partida, houve uma série de empurrões; eu sempre quis evitar que isso acontecesse. Não tenho problema em expressar meus sentimentos. Esta é uma situação que todos podem evitar. Vou evitar que ela se agrave. Repito, não é a melhor coisa a fazer e não tenho mais nada a acrescentar.

continua após a publicidade

E completou: — Também vi o Maresca empurrando ali. Eu o vi sendo empurrado. Claramente, nossa intenção era separar os jogadores, uma situação que todos deveríamos evitar. Minha intenção era separar os jogadores para que a situação não piorasse.

➡️Chelsea campeão do Mundial: veja os melhores momentos da final

Luis Enrique também analisou a partida, que terminou em 3 a 0 para o Chelsea. Os gols foram marcados no primeiro tempo. Para o treinador, a equipe teve dificuldades em meio à pressão do time inglês. Além disso, afirmou que o adversário mereceu o título pelo desempenho em campo.

continua após a publicidade

— Futebol é assim. Tudo pode ser explicado. Acho que deveríamos reavaliar a partida para determinar o que aconteceu. Eles começaram muito bem, com muita pressão, tivemos algumas dificuldades e depois tentamos fazer um gol, mas não conseguimos. Eles mereceram a vitória; jogaram muito bem, e tenho certeza de que disse que o Chelsea era um grande time.

O brasileiro João Pedro também comentou sobre o lance. Destaque do Chelsea no mata-mata do Mundial, o ex-Fluminense preferiu não se aprofundar na confusão generalizada devido à felicidade de conquistar o primeiro título pelo clube.

Outros assuntos da coletiva de Luis Enrique

Derrota para o Chelsea por 3 a 0

— Em momentos difíceis, você sabe quem está do seu lado e quem não está. Tenho uma característica desde muito jovem: costumo ser muito querido pelas pessoas que me conhecem. Não sei se estou sendo egocêntrico demais. Dito isso, não somos perdedores, mas sim vice-campeões, porque este é um esporte de alto nível.

Projeção para a próxima temporada

— Acho ótimo poder treinar o PSG, e sabemos quem ajuda o time. No clube, pode-se dizer que há pessoas diferentes que sempre podem fazer críticas. O fundamental para nós é aproveitar ao máximo as férias; elas serão muito curtas e precisamos aproveitá-las ao máximo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.