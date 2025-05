Mundial: Julián Alvarez destaca modelo de Simeone ‘Estilo de vida’

Em entrevista para a Fifa, o atacante Julián Alvarez falou sobre a expectativa de jogar o Mundial de Clubes. O argentino também destacou o estilo de Diego Simeone e como foi impactado pela filosofia do treinador.

continua após a publicidade

Estilo de Simeone

— É como se diz, a ideologia de Simeone é praticamente um estilo de vida. Ele transmite isso dessa forma, com a sua paixão, sua dedicação e nós também a enxergamos dessa forma, dando tudo em campo até o último minuto, até o final, dando tudo de nós — disse o atacante.

(Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Objetivo do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes

— O objetivo, obviamente, é ir até lá para competir e ganhar. Sabemos que vai ser um torneio difícil, mas vamos nos preparar para fazer o nosso melhor e tentar chegar o mais longe possível — disse.

Expectativa para a disputa do Mundial

— Estou muito animado, porque os melhores times de todo o mundo vão estar participando. Estar lá, fazer parte disso, representar o Campeonato Espanhol por este clube é muito bom. Também pela empolgação de todas as pessoas, de todos os torcedores do nosso clube, por disputarmos essa competição — completou Alvarez.

continua após a publicidade

Julián Alvarez chegou ao Atlético nesta temporada e é o artilheiro da equipe. O jogador fez 54 jogos, marcou 29 gols e deu sete assistências. Alvarez foi campeão da Copa do Mundo de 2022 pela seleção argentina.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O Atlético está no grupo B do Mundial de Clubes junto com Botafogo, PSG e Seattle Sounders. A estreia do time é no dia 15 de junho, contra o PSG, no estádio Rose Bowl, na Califórnia.