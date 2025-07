Palmer elogia Estêvão após Chelsea x Palmeiras: ‘grande jogador’

Cole Palmer, meia do Chelsea e autor de um dos gols da equipe na vitória desta sexta-feira sobre o Palmeiras no Mundial de Clubes, elogiou o futuro companheiro de time. Após o apito final, o brasileiro foi flagrado pelas câmeras conversando com Palmer e outros jogadores da equipe inglesa.

— Sim, dá para ver que ele é um grande jogador, então estamos empolgados com a chegada dele — falou Palmer após a partida.

O jovem atacante do Palmeiras, que já declarou se inspirar no futuro companheiro — inclusive nas comemorações —, fez sua despedida do clube alviverde justamente diante do time pelo qual atuará em breve.

Foi dele o único gol do Verdão na derrota por 2 a 1, em uma atuação marcada por talento e intensidade — e também por entradas duras dos adversários ingleses.

Após a partida, o camisa 10 recebeu gestos de carinho e reconhecimento dos atletas do Chelsea, que serão em breve seus colegas de elenco. A partida marcou o fim de seu ciclo pelo clube que o revelou e abriu oficialmente o caminho para sua transferência à equipe londrina.

Palmer também analisou a partida e falou sobre o primeiro gol do Chelsea e as orientações do técnico Enzo Maresca.

— Sim, a gente vem trabalhando nisso nos treinos, e quando eu vi o espaço, fui pra lá — falou Palmer a respeito do primeiro gol da partida.

Após a partida, Estêvão falou sobre a partida para o clube inglês. — Coração quebrado, porque só a gente sabe o quanto trabalhamos para deixar nosso máximo em campo. Cada um deixou seu máximo, isso é o mais importante. Muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Eu e minha família agradecemos por tudo o que o Palmeiras fez pela frente — Estêvão.

Enquanto o Palmeiras volta para o Brasil, o Chelsea agora enfrenta o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, na próxima terça-feira (8), às 16h.