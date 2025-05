Nicolò Barella mira o Mundial de Clubes: ‘Vamos para vencer’

O meio-campista Nicolò Barella não esconde a ambição: a Inter de Milão vai aos Estados Unidos com um único objetivo no Mundial de Clubes da FIFA 2025 — conquistar o título. Um dos principais nomes da equipe comandada por Simone Inzaghi, Barella representa a mentalidade vitoriosa que o clube carrega em sua história.

Com a bola nos pés, Barella é versátil: marca, constrói, assiste e finaliza. Fora de campo, é uma voz de liderança. E será com esse espírito que ele e seus companheiros encaram o desafio do novo formato do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Antes disso, porém, a Inter ainda disputará a final da Liga dos Campeões da UEFA contra o Paris Saint-Germain, em Munique.

Nicoló Barella em campo pela Seleção da Itália (Foto: Franck Fife/AFP)

Para o camisa 23, disputar o Mundial é um marco pessoal e profissional. Será sua primeira experiência em uma competição global, fora da Europa, e uma chance única de representar a Inter em um palco internacional.

- Tenho certeza de que será uma experiência maravilhosa, algo novo. Nunca joguei um Mundial de Clubes, e este será o primeiro no novo formato. Também vai ser uma das minhas primeiras vezes nos Estados Unidos. Vai ser legal. Vamos ver outras culturas e entender como é torcer por equipes de outros continentes - comentou o jogador da Inter.

O grupo da Inter no torneio conta com adversários de peso: River Plate (Argentina), Monterrey (México) e Urawa Reds (Japão). Ao comentar o sorteio, Barella demonstrou respeito, mas também confiança.

- Conversamos no vestiário sobre o River e o futebol argentino. Vamos aproveitar essas partidas ao máximo. Naquele momento, o mais importante não vai ser quem tem mais torcida, mas quem tem mais vontade de vencer - disse o atleta.

A missão da Inter é clara. Um clube de tradição europeia e com sede em glórias internacionais, a Nerazzurri leva a campo a exigência de sua história.

- A Inter tem no seu DNA vencer e erguer troféus. Em todas as competições das quais participamos, queremos vencer pelo clube e pela nossa torcida. Obviamente, haverá muitos fatores a serem avaliados no Mundial, mas o nosso objetivo sempre será vencer - revelou Barella.

Fora do futebol, Barella revelou que se inspira em ídolos de outras modalidades, como o astro do basquete LeBron James.

- Adoraria assistir a uma partida dele ou conhecê-lo. Há alguns anos, eu acordava à noite para assistir aos jogos dele. Hoje, com quatro filhos, é mais difícil ficar abordado - afirmou o jogador.

E ao seu lado na busca por mais um título internacional estará o argentino Lautaro Martínez, campeão mundial pela argetina e capitão da Inter.

- O Lautaro é o nosso capitão, um líder. Ele sabe o que significa vencer e sempre transmite isso. É um ponto de referência para todos nós - comentou Barella.

Com uma identidade coletiva consolidada e nomes como Barella e Lautaro em grande fase, a Internazionale parte com força total para fazer história no Mundial de Clubes da FIFA 2025.