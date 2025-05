Em entrevista divulgada pela FIFA nesta quarta-feira (28), Ruben Sosa, ex-atacante da Inter de Milão e do Borussia Dortmund, exaltou a qualidade dos clubes brasileiros e disse que estão um degrau acima dos outros representantes sul-americanos no Mundial de Clubes. Além disso, o uruguaio apontou os favoritos para o título da competição e também comentou sobre a temporada da Inter.

continua após a publicidade

O que esperar dos sul-americanos no Mundial de Clubes

— Acho que os clubes brasileiros estão um degrau acima no momento. Eles têm a maior parte dos talentos sul-americanos e alguns grandes jogadores europeus. Já vimos isso na CONMEBOL Libertadores, onde quase sempre chegam à final. No Brasil, existem cinco, seis equipes de muito nível. Em questão de clubes, eles têm o poder aqui — disse o uruguaio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Favoritos para o Mundial

— Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain são os principais favoritos. Também acho que os clubes brasileiros podem ir longe, pois têm muita experiência e qualidade. Muitos já estão com um pé nas quartas de final. Depois, vamos ver como o torneio se desenrola e quais surpresas estão reservadas — completou Sosa.

Temporada da Inter de Milão e pressão pelos resultados

— A Inter começou uma temporada de forma instável antes de engrenar. Foi eliminado da Copa da Itália, terminou como vice na Série A e agora está na final da Liga dos Campeões. Muitos torcedores do Inter e da Lazio me seguem nas redes sociais, já que joguei nos dois clubes. Eu costumava ler muitas críticas ao tempo, mas geralmente vinham de pessoas que nunca chutaram uma bola. Em quatro meses, a narrativa mudou do desastre à celebração por permanecer na maior final de clubes do continente —

continua após a publicidade