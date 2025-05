O Lance! segue na cobertura das equipes que enfrentarão times brasileiros no Mundial de Clubes 2025. Diversos rivais de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entraram em campo neste final de semana e saíram de campo com placares elásticos.

A conquista do Paris Saint-Germain na Copa da França foi um dos grandes destaques do final de semana. Rival do Botafogo no Grupo B, o clube francês venceu a Copa da França ao derrotar o Reims por 3 a 0 no sábado.

Barcola e Dembélé comemoram gol do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)

Os gols do jogo foram marcados por Barcola (2) e Hakimi. Após levar o Campeonato Francês, o clube conseguiu sua segunda conquista do PSG na temporada e vai em busca da tríplice coroa na final da Liga dos Campeões, que será disputada no sábado.

No grupo A, onde o Palmeiras é o representante dos times brasileiros, o Porto encerrou sua participação no Campeonato Português com uma vitória por 3 a 0 sobre o Nacional. Rodrigo Mora, jovem de 18 anos com multa de 70 milhões de euros, fez um dos gols do jogo.

Outro adversário do Botafogo no Mundial, o Atlético de Madrid entrou em campo pela última rodada do Campeonato Espanhol e goleou o Girona por 4 a 0. Sorloth marcou três vezes e encerrou a competição com 20 gols.

Sorloth comemora hat-trick pelo Atlético de Madrid contra o Girona (Reprodução: Marca)

Entre os rivais do Palmeiras no Grupo A, o único a entrar em campo foi o Inter Miami. O clube de Messi, Luis Suárez e Jordi Alba empatou com o Philadelphia Union fora de casa. O argentino balançou as redes, mas o clube chegou ao quarto jogo seguido sem vitória.

Pelo grupo do Flamengo, o destaque vai para o Chelsea, que venceu o Nottingham Forest na casa dos adversários por 1 a 0. O resultado levou o clube inglês à quarta posição da Premier League e garantiu uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Enzo Fernández e Madueke comemoram gol do Chelsea contra o Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)

O Espérance venceu novamente e se garantiu na final da Copa da Tunísia. A vitória por 3 a 0 sobre o Ben Guerdane contou com gols dos brasileiros Yan Sasse e Rodrigo Rodrigues. Agora, o time tunisiano terá sua última partida antes do Mundial de Clubes na decisão do campeonato nacional. O confronto acontece no próximo domingo (01/06).

Outro destaque vai para o América do México, que é um possível rival do Rubro-Negro no Grupo D do Mundial de Clubes. O time mexicano perdeu para o Toluca por 2 a 0 na decisão da Liga MX e ficou com o vice-campeonato. O América enfrenta o LAFC no dia 31 para decidir quem fica com a vaga do León no grupo do Flamengo.

Entre os representantes do Grupo F, apenas Mamelodi Sundowns e Ulsan entraram em campo no fim de semana. As vitórias dos dois adversários do Fluminense no Mundial de Clubes tiveram destaques para brasileiros. Lucas Ribeiro marcou o gol do empate por 1 a 1 com o Pyramids no jogo de ida Liga dos Campeões da África.

Pelo Ulsan, Erick Farias balançou a rede duas vezes na virada do clube sul-coreano na K League. Jogando em casa, viu o Gimcheon abrir dois gols de vantagem, mas buscou a vitória. O atacante brasileiro empatou o jogo em um intervalo de 15 minutos e Won-Sang Um fez o gol do triunfo aos 45 da segunda etapa.

Veja os resultados das equipes que disputam o Mundial no fim de semana:

Grupo A - Palmeiras

Sem jogos oficiais, Porto e Al-Ahly não entraram em campo

Philadelphia Union 3 x 3 Inter Miami 0 MLS



Grupo B - Botafogo

PSG 3 x 0 Reims - Final da Copa da França

Seattle Sounders 1 x 0 Dallas FC - MLS

Girona 0 x 4 Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

Grupo C

O Bayern de Munique não jogou no final de semana

Auckland City 1 x 0 Auclkand United - Ligas Regionais da Nova Zelândia

Benfica 1 x 3 Sporting - Final da Taça de Portugal

O Boca Juniors não tem mais jogos oficiais até o Mundial de Clubes

Grupo D - Flamengo:

Nottingham Forest 0 x 1 Chelsea - Campeonato Inglês

Ben Guerdane 0 x 3 Espérance - Semifinal da Copa da Tunísia

América do México e Los Angeles FC disputam a última vaga no grupo do Flamengo no dia 31. O clube mexicano foi derrotado por 2 a 0 na decisão da Liga MX. O clube estadunidense empatou com o Montreal por 2 a 2 na MLS.

Grupo E

River Plate entra em campo na terça-feira pela fase de grupos da Libertadores

Nagoya 2 x 1 Urawa Reds - Campeonato Japonês

Monterrey foi eliminado do Campeonato Mexicano e só volta a jogar no Mundial

Como 0 x 2 Inter de Milão - Última rodada do Campeonato Italiano

Grupo F - Fluminense:

Borussia Dortmund só volta a jogar no Mundial de Clubes

Ulsan 3 x 2 Gimcheon - Campeonato Sul-Coreano

Mamelodi Sundowns 1 x 1 Pyramids - Primeiro jogo da final da Champions Africana

Grupo G:

Fulham 0 x 2 Manchester City - Campeonato Inglês

Venezia 2 x 3 Juventus - Campeonato Italiano

Wydad Casablanca só volta a entrar em campo no Mundial de Clubes

Al Nasr Dubai 0 x 2 Al-Ain - Campeonato Emiradense

Grupo H

Real Madrid 2 x 0 Real Sociedad - Campeonato Espanhol

Al-Hilal entra em campo nesta segunda pelo Campeonato Saudita

O Pachuca só volta aos gramados no Mundial de Clubes

Rb Salzburg 4 x 2 Rapid Viena - Campeonato Austríaco