Mundial: Jogador do Al Ahly é multado após perder pênalti contra o Inter Miami; entenda

O pênalti perdido pelo atacante Mahmoud Trezeguet, do Al Ahly, contra o Inter Miami, na estreia do Mundial de Clubes da Fifa, no último sábado (14), válida pelo Grupo A, custou caro para o egípcio. Isso porque o clube aplicou uma multa que será desconta no salário do jogador, mas que não teve valor divulgado.

A informação foi dada pelo canal oficial do Al Ahly, no Youtube, e se aplica em razão da quebra de hierarquia na ordem das cobranças de pênaltis das partidas, segundo o site egípcio FilGoal. Na ocasião, Wessam Abou Ali, que estava em campo, era quem deveria ter cobrado a penalidade ainda no primeiro tempo da partida, que terminou empatada sem gols.

- Eu sou o primeiro (da lista) para cobrar pênaltis, mas Trezeguet queria chutar porque sentiu que poderia marcar, mas infelizmente perdeu. Temos uma lista de cobradores de pênaltis e Trezeguet está atrás de mim - afirmou Wessam , após a partida da abertura do torneio internacional.

Segundo o portal egípcio, o atacante aceitou a multa e também se desculpou com jogadores e diretoria do Al Ahly.

Apesar do empate, o time é o líder do Grupo A, ainda que todos os times da chave tenham um ponto (os dois duelos terminaram empatados por 0 a 0 na primeira rodada).

Al Ahly x Inter Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Palmeiras fora da zona de classificação do Mundial

O time comandado por Abel Ferreira está fora da zona de classificação em razão do número de cartões amarelos desta primeira rodada da fase de grupos.

De acordo com a regra da Fifa, pontos, saldo de gols, gols marcados e confronto direto são critérios de desempate que vêm antes da decisão por cartões, mas neste caso, com todos os times com a mesma pontuação e sem gols, a definição ficou para quem foi advertido pela arbitragem.

Do lado brasileiro, Gustavo Gómez, Felipe Anderson e Abel Ferreira foram amarelados na estreia. Já o Porto teve Martim Fernandes e Nehuén Pérez punidos. O Al Ahly levou só um cartão, enquanto o time de Messi recebeu quatro na primeira rodada. Portanto, o cartão do treinador alviverde deixou a equipe fora da classificação nesta primeira rodada.