Mundial de Clubes: veja o que separa o Maracanã do Lincoln Financial Field

FILADÉLFIA — O Mundial de Clubes, assim como a Copa do Mundo de seleções, é uma grande oportunidade de misturar culturas futebolísticas e sociais dentro e fora de campo. A reportagem do Lance!, que está presencialmente cobrindo o torneio, mostra as diferenças entre assistir e trabalhar no Maracanã e no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Cultura dos torcedores locais no Mundial

O jogo Flamengo 3x1 Chelsea contou com um público de 54.019 torcedores, com grande parte sendo rubro-negros. Muitos deles, aliás, moradores dos Estados Unidos. Diante deste cenário, o que se viu no estádio foram algumas tradições do povo norte-americano.

No lado de fora do estádio, torcedores ficaram no estacionamento fazendo o tradicional “esquenta” para o jogo. Enquanto no Brasil os rubro-negros se reúnem em bares, nos Estados Unidos abriram as malas de seus carros, ascenderam churrasqueiras e “tomaram uma gelada” antes de a bola rolar. O clima, claro, era de entusiasmo pelos rubro-negros, confiantes pela vitória.

Já na parte interna do Lincoln Financial Field, os torcedores comeram o tradicional cachorro quente norte-americano, acompanhado de grandes copos de refrigerante. O hot-dog custa $8,50 (R$47), enquanto a cerveja sai por $15 (R$83).

Torcida do Flamengo faz churrasco nos arredores do Lincoln Financial Field, no Mundial. Foto: Lucas Bayer/Lance!

Forte esquema de segurança para a imprensa entrar no estádio

Diferentemente do Maracanã, o esquema de segurança para a imprensa entrar no Lincoln Financial Field é grande. Primeiramente, os jornalistas precisam perfilar as mochilas no chão para que um policial conduza um cachorro para cheirar os objetos.

Posteriormente, o animal realiza o mesmo com os profissionais de imprensa. Em seguida, as mochilas e os demais equipamentos de trabalho passam por um máquina de raio-X, semelhante ao procedimento realizado em aeroportos.

Armário para guardar pertences no Lincoln Financial Field, estádio do Mundial. Foto: Lucas Bayer/Lance!

Tribuna de imprensa com porta volumes e restaurantes

Assim que os profissionais de imprensa chegam na tribuna de imprensa é possível utilizar um guarda-volumes. O espaço, que conta com diversas mesas de trabalho, tem um restaurante exclusivo para a imprensa.

As principais opções de comidas são: macarrão, saladas, sanduíches e doces, além de refrigerante (refil). Além disso, o estafe do estádio também disponibilizou uma mesa de café com biscoito para a imprensa.

Restaurante reúne jornalistas no Lincoln Financial Field. Foto: Lucas Bayer/Lance!

Lincoln Financial Field oferece bebida e comida aos jornalistas. Foto: Lucas Bayer/Lance!

Veja os preços do cardápio no Lincoln Financial Field. Foto: Lucas Bayer/Lance!

Flamengo sai atrás, mas vira contra o Chelsea no Mundial

Apesar do Flamengo iniciar bem o jogo, o Chelsea saiu na frente com Pedro Neto após erros de Wesley e Pulgar no meio-campo. O atacante português se aproveitou, arrancou com campo livre e tocou na saída de Rossi, aos 12 minutos de jogo.

O Rubro-Negro manteve o controle do jogo, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. A melhor chance foi um chute cruzado de Gerson na segunda trave aos 42 minutos, que obrigou o zagueiro Colwill a afastar em cima da linha.

Na segunda etapa, o Flamengo seguia em cima dos Blues e pecava na hora de finalizar. O cenário mudou quando Bruno Henrique entrou em campo no lugar de Arrascaeta e precisou de apenas seis minutos para empatar ao aproveitar cabeceio de Gonzalo Plata dentro da área, aos 16.

O Rubro-Negro cresceu no jogo e ampliou três minutos depois em jogada parecida com o primeiro gol, mas dessa vez Bruno Henrique foi o garçom e ajeitou de cabeça para Danilo empurrar para o fundo da rede. O cenário se favoreceu ainda mais com a expulsão de Jackson, que perdeu o tempo da bola e acertou em cheio a canela e o pé esquerdo de Ayrton Lucas, com 22.

Em vantagens no placar e numericamente, o Flamengo controlou a partida e ainda ampliou o placar com brilho da joia Wallace Yan. Ele entrou aos 36 e, no minuto seguinte, aproveitou bola rebatida de Plata dentro da área para ficar livre e fazer o 3 a 1 e dar números finais ao jogo.