Mundial à vista: o que celebridades rubro-negras esperam do Flamengo nos Estados Unidos

Falta pouco para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. O primeiro jogo do time brasileiro na competição nos Estados Unidos será no dia 16 de junho, quando enfrenta o Espérance, da Tunísia. Para entrar no clima da competição, o Lance! entrevistou celebridades rubro-negras para saber a expectativa delas para a competição.

Mumuzinho

Para o cantor Mumuzinho, que nunca escondeu a sua paixão pelo Flamengo, a expectativa é a melhor possível. O rubro-negro demonstrou confiança pelo título do seu time do coração.

— A expectativa é sempre a melhor possível! O Flamengo vem sendo um grande protagonista do nosso futebol e tem grandes jogadores, então é torcer para que o time chegue bem e faça os seus melhores jogos. Como falei, tem vários jogadores de seleção brasileira que já jogaram em grandes times do mundo e são acostumados com títulos e jogos grandes — iniciou Mumuzinho ao Lance!.

Mumuzinho com a camisa do Flamengo (Foto: Arquivo pessoal)

— São os melhores times do mundo, então é uma alegria e um orgulho enorme. Tô levando fé em mais um título para Mengão esse ano — completou.

Olivinha: Deus da Raça do basquete

Um dos ídolos recente do basquete rubro-negro, Olivinha sabe muito bem o que significa honrar a camisa do Flamengo. O ex-jogador demonstrou orgulho ao falar sobre a participação da equipe carioca no torneio.

— A expectativa está muito grande. Já, já começa esse Mundial e a expectativa vai crescendo cada vez mais. A gente torce para o Flamengo fazer o melhor campeonato possível e, sem dúvida nenhuma, já estou super empolgado. Eu, que sou um dos mais otimistas torcedores do Flamengo, posso dizer que a expectativa tá altíssima. Acredito que o Flamengo pode fazer um bom mundial. Acho que o Flamengo tem o melhor elenco das Américas. Quando chegar lá, tirando as equipes europeias, as outras, a gente está, no meu ponto de vista, acima. No nosso grupo, pelo menos, a gente consegue passar. Vai depender muito do que a gente vai arrumar contra o Chelsea, mas eu acredito que a gente consiga bater de frente com eles — iniciou.

Olivinha no Maracanã (Foto: Arquivo pessoal)

— Estou super orgulhoso do Flamengo. A gente sabe que vai ser o primeiro Mundial de Clube nesse formato, então é um orgulho para nós, rubro-negros, estarmos sendo uma das equipes brasileiras a poder jogar o Mundial. Como falei, a expectativa está super alta, estou super empolgado e muito orgulhoso do Flamengo estar no Mundial de Clube — complementou.

Léo Jaime

Voltando para o mundo da música, outro ilustre torcedor do Flamengo é Léo Jaime. Ao Lance!, o cantor relembrou sua ida ao Mundial de Clubes em 2022 e, assim como Olivinha, disse estar orgulhoso por esse momento do time de Filipe Luís.

— Quando fui ao Marrocos (2022), observei que os times árabes são do mesmo nível do europeu. O futebol hoje está muito equilibrado. A gente vê que nos grandes clubes tem gente de todas as nacionalidades. Então, acho que o Flamengo tem condição de disputar de igual para igual com todo mundo. Não acho que os europeus sejam os favoritos naturais. Vejo que os brasileiros têm todas as chances. Acho que tudo será possível. Quando os campeonatos são curtos, vence quem tem mais sorte no dia, melhor fisicamente ou, principalmente, quem tem mais vontade de ganhar. O Flamengo irá entrar com essa vontade — afirmou Léo Jaime.

Léo Jaime ao lado do seu pai no Maracanã (Foto: Arquivo pessoal)

— Não sou um torcedor que acha que o Flamengo só é legal quando vence. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. É um orgulho imenso ver o meu time figurando entre os maiores do mundo, seja no número de vitórias, da torcida, pela quantidade de taças. O Flamengo, sem dúvida, está entre os melhores do mundo. Não acho que é obrigação do Flamengo ganhar. Temos adversários que estão se preparando para isso. Mas, independente do resultado, fico muito orgulhoso de ver ele na competição — completou.

Outros torcedores ilustres do Flamengo conversaram com o Lance! sobre o Mundial

Sandra de Sá (cantora)

— Olha, tanto faz que para gente. Jogo Mundial, Carioca, Brasileirão, e Libertadores. Isso aqui é Mengão. O coração já se atiça todo, a mente já se embola e já vem aquela ansiedade. Acho que a expectativa é a seguinte: leva fé, dou força e acredito no meu Mengão. A dificuldade é a de qualquer jogo do Mengão, já que todo mundo quando vem jogar com o Mengão vem que vem, que vem, que vem para cima. Lógico, né? É o melhor do universo. Vejo que a relação do Filipe lá com a galera é das melhores. Vencer, vencer, vencer, uma vez Flamengo, Flamengo até depois que morrer.

Sandra de Sá com o casaco do Flamengo (Foto: Arquivo pessoal)

João Guilherme (narrador)

— A expectativa é boa. O Flamengo tem condições de fazer um bom Mundial. Ele não é favorito, mas não acho impossível. Dá para ganhar. Vai depender muito do que vai acontecer na competição. A primeira meta é estar nas oitavas de final. Pegando Bayern ou Benfica, provavelmente. Se pegar o time português, a chance de avançar é mais fácil. Se o Flamengo chegar às quartas de final, tudo pode acontecer. Vai ser uma loucura. Mais do que em 2019 (Libertadores).

João Guilherme, narrador da FlamengoTV (Foto: Arquivo pessoal)

— Tem sonhos que são inatingíveis, o Mundial é muito difícil, mas é um sonho palpável. Os europeus estão em final de temporada. Dão menos importância do que a gente. Por outro lado, Real Madrid e Manchester City, por exemplo, podem salvar a temporada com o título. Mas o Flamengo tem um grande elenco, uma grande estrutura, está se reforçado. Então, não sei não (risos).

Ivo Meirelles (cantor)

— A minha expectativa é ótima. Sabemos da dificuldade que vai ser enfrentar adversários europeus, mas que o espírito de 1981 se concentre nessa equipe e que a gente possa conseguir esse título que será o maior marco da história do Flamengo, o primeiro desse novo formato. Estou contanto os dias para começarem os jogos.

Ivo Meirelles em jogo do Flamengo (Foto: Arquivo pessoal)

— A dificuldade vai ser enorme, mas não só para o Flamengo. Todo mundo que está nesse mundial terá dificuldade. Vamos enfrentar os europeus, e eles vão enfrentar os brasileiros. Nos velhos tempos o Brasil dominava o cenário do futebol. Se todos estiverem no mesmo propósito, essa dificuldade será superada e vamos fazer bonito no Mundial. O Mundial é como se fosse uma Copa do Mundo ao quadrado. Esse Mundial vai ser o Brasil de vermelho e preto. O orgulho é o maior possível.

MC Koringa (cantor)

— A expectativa é muito grande, com certeza. Estou ansioso para saber como vai ser esse Flamengo nesse novo Mundial. Dá um frio na barriga saber que o meu time vai enfrentar clubes do mundo inteiro, com equipes tão grandes quanto o Flamengo. Mas cada país tem o seu jeito de jogar. E aí, como vai ser enfrentar culturas futebolísticas tão diferentes?

MC Koringa ao lado de Zico (Foto: Arquivo pessoal)

— O time do Filipe Luís tem um padrão de jogo, apesar de achar que podemos evoluir muito. Acredito que o Flamengo tem total condição de representar bem o futebol brasileiro. Fico muito orgulho de vez o meu Flamengo disputar mais um Mundial. Sabemos que existem gerações de outros times que nunca viram o seu time disputar o Mundial. Então, obrigado Sr. Silva, meu pai, pela herança de ser rubro-negro. Obrigado, Flamengo.

