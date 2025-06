Melhores Momentos: veja os lances de Borussia 1 x 0 Ulsan HD

O Borussia Dortmund venceu o Ulsan HD, da Coreia do Sul, por 1 a 0, nesta quarta-feira (25), pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O resultado deixou o time alemão na primeira colocação do Grupo F da competição. A chave é a mesma do Fluminense, que encerrou a sua participação em segundo após empatar sem gols com o Mamelodi.

continua após a publicidade

Na próxima fase do Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund vai enfrentar o Monterrey, na terça-feira (1), na Mercedez-Benz Arena, em Atlanta. Os mexicanos conquistaram a classificação após vencer o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 4 a 0. A equipe ficou na segunda colocação do Grupo E.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Borussia domina o Ulsan HD

O Borussia Dortmund começou a partida controlando a posse de bola e impondo maior volume ofensivo. Guirassy, principal referência no ataque alemão, foi bastante acionado na etapa inicial, mas não conseguiu aproveitar as chances criadas.

continua após a publicidade

O gol da equipe alemã saiu aos 35 minutos, após uma saída de bola errada do Ulsan. Bellingham recuperou, driblou a marcação e encontrou Svensson livre na área. O camisa 24 finalizou com precisão e abriu o placar da partida.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Dortmund seguiu dominante, mas parou em boas defesas do goleiro Jo Hyeon-woo, que evitou um placar mais elástico antes do intervalo.

continua após a publicidade

➡️Borussia Dortmund vence Ulsan, ultrapassa Fluminense e avança às oitavas do Mundial como líder