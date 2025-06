Mbappé tem retorno incerto no Real Madrid para o Mundial

Kylian Mbappé não treinou com o elenco do Real Madrid após a vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca e tem retorno incerto para o Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira (23), o atleta voltou a fazer trabalho individual na academia.

Protagonista do Real Madrid, Mbappé não foi relacionado nos dois primeiros jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes devido a uma gastroenterite. O atleta chegou a ser hospitalizado, mas retornou ao hotel da concentração da equipe ainda no fim de semana.

Em meio a esse cenário, Mbappé é dúvida para o duelo entre Real Madrid e RB Salzburg, pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial. O atleta tem mais duas oportunidades de treinar no campo com o elenco antes do confronto, que ocorre na quinta-feira (26), às 22h (de Brasília).

Desde a chegada do Real Madrid nos Estados Unidos, Mbappé participou apenas de dois treinos sob comando de Xabi Alonso. Ainda assim, o francês corre contra o tempo para fazer sua estreia na competição.

Substituto de Mbappé é aprovado pelo Real Madrid no Mundial

Substituto de Kylian Mbappé nos dois primeiros jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes, Gonzalo García vem correspondendo as expectativas. O centroavante foi responsável por marcar o único gol da equipe merengue no empate contra o Al-Hilal e contribuiu com uma assistência para Arda Güler na vitória sobre o Pachuca.

