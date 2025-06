Mbappé falta treino do Real Madrid após internação; veja tempo de recuperação

Após ficar internado no hospital e dar um susto no elenco do Real Madrid, o atacante Kylian Mbappé foi liberado e segue se recuperando no hotel da equipe, em Palm Beach, na Flórida. O francês foi diagnosticado com gastroenterite aguda e ficou de fora do duelo de estreia no Mundial de Clubes contra o Al-Hilal, na quarta-feira (18). Nesta sexta (20), o jogador ainda não incorporou as atividades do grupo e trabalhou separadamente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O elenco madridista treinou em Palm Beach, enquanto Mbappé iniciou o processo de transição gradual com as primeiras atividades aeróbicas nas dependências do hotel. A reportagem do Lance! conversou com Tiago Lazzaretti Fernandes, ortopedista e médico do esporte do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, em São Paulo, para entender as condições de saúde do atleta e a previsão de retorno aos gramados.

continua após a publicidade

O especialista explicou que a gastroenterite aguda é uma infecção viral que pode acontecer via oral ou pelo ar, que pode causar sintomas como náuseas, vômitos e diarreia, sintomas esses que acometeram o craque do Real Madrid e da seleção francesa. O quadro infeccioso causa desidratação, o que torna fundamental a ingestão de líquido para reestabelecer o equilíbrio no corpo.

A internação no hospital pode ser interpretada como um mecanismo para acelerar o processo de recuperação do jogador, que está disputando uma competição de tiro curto com o Real Madrid. Ao deixar o hospital e iniciar as atividades aeróbicas, Mbappé indica que está evoluindo positivamente do quadro viral, ao contrário do cenário apresentado inicialmente ao ficar de fora da partida de estreia no Mundial.

continua após a publicidade

- Se ele está fazendo atividades aeróbicas, isso quer dizer que a condição clínica dele já deve estar melhor. Porque ninguém vai falar para ele correr, suar, transpirar, fazer atividades físicas se já não tiver uma segurança da melhoria do quadro clínico. Tanto dos vômitos quanto da diarreia - explicou Lazzaretti, que projetou o passo a passo de recuperação nesse tipo de paciente.

- Como é que você sabe que o atleta está em condição de voltar, tanto para os treinos quanto para a competição? Primeiro, ele vai fazer exatamente isso, os exercícios que ele está acostumado. Depois, ele vai fazer os treinos com bola e, na sequência, voltar para o jogo em grupo, no coletivo. Então, se tudo estiver bem, ele estiver bem de rendimento e na parte cardiovascular, aí ele vai ser liberado também para jogar - completou.

Mbappé deve ficar de fora do segundo duelo do Real Madrid no Mundial de Clubes. (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Entretanto, o tempo até o próximo duelo é curto. No domingo, às 22h (de Brasília), o Real Madrid entra em campo contra o Pachuca, pela segunda rodada do Mundial. O elenco treina mais uma vez neste sábado antes do duelo, o que dificulta a participação de Mbappé nas atividades com o técnico Xabi Alonso. Veículos espanhóis sustentam o cenário, indicando que o francês não irá ao onze inicial no domingo e pode nem ser relacionado.

O terceiro compromisso do Real Madrid será na próxima quinta-feira, às 22h (de Brasília), diante do RB Salzburg. O time espanhol precisa correr atrás dos pontos deixados pelo caminho após o empate em 1 a 1 com o Al-Hilal, com direito a um pênalti desperdiçado por Fede Valverde nos minutos finais da partida.