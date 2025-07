Um lance curioso movimentou as redes sociais neste domingo. O atacante Kylian Mbappé foi acusado por internautas de usar inteligência artificial (IA) para modificar um registro feito na hora do seu gol, marcado na vitória do Real Madrid sobre o Dortmund por 3 a 2, em pleno MetLife Stadium.

O francês compartilhou em seu Instagram fotos do momento em que balançou as redes do time alemão nas quartas de final. No entanto, embora o lance tenha sido bastante elogiado, o que chamou a atenção foi a montagem feita pelo jogador do Real Madrid: parte da arquibancada foi preenchida por montagem.

Veja o registro do golaço

A gafe foi rapidamente identificada por fãs de Mbappé, que fizeram uma enxurrada de comentários no carrossel divulgado em sua página particular. É o primeiro gol do francês no Mundial de Clubes na segunda participação em jogos, já que estava afastado por problemas médicos.

Palco das semifinais e final, o MetLife Stadium tem capacidade para receber 82.500 torcedores. Na partida válida entre Real Madrid e Dortmund foram registrados cerca de 76.600 pessoas no local, de acordo com os números divulgados pela imprensa norte-americana.

Com a vitória, o Real Madrid avançou à semifinal do Mundial de Clubes. Agora, a equipe tem pela frente o PSG, campeão da Champions League e o vencedor do confronto contra o Bayern de Munique nas quartas do torneio da Fifa. A partida será nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília).

Veja como foi o gol de Mbappé

Caminho até o final do Mundial

Caso vença o PSG nesta quarta-feira, o Real Madrid pegará o vencedor de Fluminense e Chelsea, que se enfrentam nesta terça-feira. A grande final será no domingo, dia 13 de julho, às 16h (de Brasília).