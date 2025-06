NOVA JERSEY (EUA) - Um dos heróis da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Al Ahly, nesta quinta-feira (19), o meia Maurício analisou a partida do Palmeiras destacando a importância das mudanças de Abel Ferreira no intervalo. Em entrevista na zona mista após a partida, o jogador revelou que uma orientação tática do treinador foi fundamental para o time abrir o placar e já projetou o aguardado duelo contra o Inter Miami de Lionel Messi.

Abel foi crucial na vitória

Maurício, que entrou no intervalo ao lado de Flaco López, explicou que uma mudança de posicionamento pedida por Abel Ferreira foi fundamental para o Palmeiras melhorar no jogo e construir o resultado.

O jogador revelou a orientação tática do treinador. — A equipe deles estava com muita posse de bola, ele (Abel Ferreira) quis mudar um pouco a pressão e me deixar um pouco mais centralizado, pra gente estar perto na hora da pressão para fazer a jogada que a gente tinha trabalhado antes — disse Maurício.

Com a nova postura, o time passou a ter mais controle e, segundo o meia, a tranquilidade para trabalhar a bola foi essencial. — Isso depois deu mais tranquilidade de trabalhar mais a bola, de poder criar nossas jogadas e fazer o outro gol — completou, referindo-se aos gols que garantiram a vitória.

'Não tem titular ou reserva'

O meia também fez questão de exaltar a força do elenco, ressaltando que ele e Flaco López saíram do banco para serem decisivos na partida.

— A gente fala bastante que não tem titular ou reserva, varia muito de jogo pra jogo, de estratégia. E isso que mostra a união e a qualidade do grupo. Hoje aconteceu comigo e com o Flaco, a gente pôde entrar no intervalo e ter uma maneira diferente de jogo e conseguir fazer essa bela vitória. Acho que vale enaltecer o poder de toda nossa equipe.

Flaco Lopez marcou o segundo gol do Palmeiras na vitória em cima do Al-Ahly. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Paralisação por raios

Maurício também comentou sobre a inusitada paralisação da partida no segundo tempo, causada por raios e trovões na região do estádio. O meia revelou a confusão inicial dos jogadores em campo, que não entenderam o motivo da interrupção.

— Não sabia o que estava acontecendo, pensei que ele ia no VAR. Mas bem na hora que ele falou que teria que parar, deu um raio ou trovão — contou o jogador, que descreveu a incerteza no vestiário. — Falaram que a gente tinha que ir pro vestiário esperar um tempo, mas não sabíamos quanto tempo. A gente ficou um pouco sem entender e sem ter o que fazer — concluiu.

Atenção em Messi: Próximo jogo do Palmeiras no Mundial

Com a vitória garantida sobre o Al Ahly, o foco do Palmeiras se volta totalmente para o Inter Miami, em um jogo que vai decidir a classificação para o mata-mata. A partida acontece na próxima segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium. O meia Maurício pregou respeito ao falar sobre o confronto e a presença de Messi.

— A importância do jogo é muito grande, dependemos só da gente pra classificar. Quando a gente fala do Messi, é um dos maiores jogadores da história, então é claro que a gente tem que ter atenção redobrada — finalizou.

