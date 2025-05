A FIFA anunciou oficialmente a aliança com a Lenovo e Motorola para uma parceria na primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, reunindo 32 dos clubes mais vitoriosos do planeta.

A Lenovo, já parceira tecnológica oficial da FIFA desde outubro de 2024, reforça seu compromisso com o futuro digital do futebol ao fornecer uma gama completa de dispositivos, soluções de infraestrutura e tecnologias de ponta ao torneio. Já a Motorola, subsidiária da Lenovo, será a parceira oficial de telefonia móvel do Mundial de Clubes e aproveitará o evento para ampliar sua presença e conexão com torcedores ao redor do mundo.

- Estamos encantados de que Motorola e Lenovo se unam a nós neste torneio pioneiro. Sua tecnologia de classe mundial e visão global vão elevar a experiência de torcedores, equipes e todos os envolvidos no evento - destacou Mattias Grafström, secretário-geral da FIFA.

Com 63 partidas programadas ao longo de 30 dias de competição, o torneio será o mais inclusivo e meritocrático da história do futebol de clubes, prometendo transformar a forma como o esporte é consumido e experimentado. E toda essa emoção poderá ser acompanhada ao vivo e gratuitamente pela plataforma DAZN.

Para a Motorola, trata-se de uma chance de demonstrar o potencial transformador da inovação no universo esportivo.

- O Mundial de Clubes 2025 representa uma oportunidade única de mostrar não apenas os melhores clubes do mundo, mas também como a inovação pode conectar torcedores globalmente. Através de nossos smartphones, computadores, servidores e serviços, vamos contribuir para que esse torneio seja verdadeiramente acessível e emocionante para todos- afirmou Sergio Buniac, presidente da Motorola.

Giovane Elber esteve na apresentação do Troféu na Alemanha (Foto: Divulgação/ Bayern de Munique)

A parceria entre FIFA, Lenovo e Motorola exemplifica a convergência entre esporte e tecnologia, com o objetivo comum de proporcionar experiências inesquecíveis e conectadas para fãs de todas as partes do mundo.