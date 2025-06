‘L’ do Mamelodi: entenda símbolo feito em jogo do Fluminense

Miami (EUA) - A equipe do Mamelodi Sundowns chamou atenção antes do jogo contra o Fluminense, que acontece nesta quarta-feira (25), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Antes da bola rolar, a equipe sul-africana fez um símbolo de "L" com as mãos. Não somente os jogadores, mas torcedores e membros da comissão técnica também.

Mesmo que o símbolo seja muito associado ao gesto de Germán Cano nas comemorações pelo Flu, para a equipe africana tem outro significado. O gesto é como se fosse uma indicação ao céu, um apontamento. Isso porque o lema do Mamelodi é "o céu é o limite", frase que está estampada até mesmo no escudo do time.

No país, todos os times tem um símbolo escolhido. No caso do Mamelodi, por uma coincidência, é a letra "L".

A partida pode definir o futuro dos dois lados. O jogo ainda está acontecendo no Hard Rock Stadium, em Miami. Se o Fluminense empatar, avança para as oitavas de final. Se perder, se despede e abre passagem para a classificação do Mamelodi.

Fluminense e Mamelodi estão decidindo seus futuros no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sobre o Mamelodi Sundowns

Sediado em Pretória, o clube domina a elite nacional com uma coleção de títulos que impressiona. Desde a criação da Premier Soccer League, em 1996, os Masandawana levantaram o troféu da liga em 15 oportunidades (antes, na antiga National Football Leaguem, venceram 3 vezes) — um recorde absoluto no país.

Neste ano, em 56 jogos, foram 38 vitórias, 8 empates e apenas 10 derrotas, com um impressionante aproveitamento de 73%. O time sul-africano alia eficiência ofensiva a uma defesa quase intransponível. Foram 109 gols marcados — média de 1,9 por partida — e apenas 34 sofridos, o que representa menos de um gol contra a cada dois jogos.

Boa parte desse poder ofensivo passa pelos pés de dois brasileiros. Lucas Ribeiro, revelado pelo Moto Club, e Arthur Sales, formado no Vasco, são protagonistas na temporada. Ribeiro é o vice-artilheiro da equipe, com 21 gols, e também quem mais distribuiu assistências, com 13 passes decisivos. Arthur aparece na terceira posição entre os garçons, com 9 assistências, e também na lista de goleadores, com 9 bolas na rede.